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Bursa Mudanya’da Üç Araçlı Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Mudanya'da gerçekleşen kazada bir genç hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 01:29
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 01:36
Bursa Mudanya’da Üç Araçlı Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Bursa Mudanya’da Üç Araçlı Trafik Kazası

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı. Olay, ehliyetsiz sürücü Yiğit Şahin (17) yönetimindeki 16 DE 157 plakalı aracın, önündeki 16 BDJ 21 plakalı otomobile arkadan çarpmasıyla başladı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Yiğit Şahin'in aracı, karşı yönden gelen içinde anne Saadet Hülya A. ve kızı Esin Ece P. bulunan 38 RA 762 plakalı otomobile çarparak takla attı. Kaza sonucunda, Yiğit Şahin, yanındaki Egemen U. ile karşı yöndeki araçtaki Saadet Hülya A. ve Esin Ece P. yaralandı.

Kazanın ardından, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince otomobillerden çıkarıldı.

Yapılan sağlık kontrolünde, Yiğit Şahin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan diğer üç yaralıdan Egemen U. ile Saadet Hülya A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi...

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi...

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

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