Bursa Nilüfer'de Çiftlikte Yangın: Atların Kaçış Anları Kamerada

Alaaddinbey Mahallesi'ndeki yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Alaaddinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten kaynaklandı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonrasında kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir hayvanın yaralanmadığı belirtildi; çiftlikteki atların yangın anında kaçıştıkları anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.