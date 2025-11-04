Bursa Nilüfer'de Tuna Caddesi'ne 1.7 km Asfaltlama Başladı

Bursa Büyükşehir, Nilüfer İhsaniye Mah. Tuna Caddesi'nde altyapı yenilemesinin ardından 1.7 km asfaltlama yapıyor; amaç trafik akışını rahatlatmak.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 14:58
Bursa Nilüfer'de Tuna Caddesi'ne 1.7 km Asfaltlama Başladı

Tuna Caddesi'nde asfaltlama çalışmaları başladı

Büyükşehir, ulaşım ağını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor

Bursa'da konforlu ve kesintisiz ulaşım hedefiyle kent genelinde altyapı ve üstyapı çalışmaları yürüten Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki Tuna Caddesinde kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından asfaltlama faaliyetlerine başladı.

Belediye, 'Gülümseyen Bursa' vizyonu çerçevesinde vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve ulaşım ağını daha sağlıklı hale getirmek için projelerini hızlandırdı. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda öncelikle mevcut asfaltın kaldırılması için frezeleme yapıldı; ardından zemin dolgu işlemleriyle altyapı güçlendirildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, etap etap ilerleyen çalışmanın son aşamasında 1.7 kilometrelik cadde boyunca asfalt kaplama ve yol çizgi düzenlemelerini gerçekleştirecek. Ekipler, işlemlerin süresinde tamamlanması için gece gündüz yoğun mesai yürütüyor.

Çalışmalar kapsamında Tuna Caddesi üzerindeki kaldırımların da yenileneceği bildirildi. Vatandaşların mağdur olmaması için güzergâhın belirli bölümleri araç trafiğine kapatılırken, sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi, yapılan müdahaleyle yalnızca Tuna Caddesi'nin değil bölgedeki bağlantı yollarının da ulaşım kalitesini artırmayı hedefliyor. Tamamlanan çalışmaların ardından Nilüfer ilçesinin batı yakasındaki trafik akışının rahatlaması bekleniyor.

