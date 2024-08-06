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Bursa'nın Plajlarında Su Kalitesi Yükseldi

Bursa'nın deniz ve göl plajlarında su kalitesi iyi çıktı, yüzme için uygun koşullar belirlendi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:37
Bursa'nın Plajlarında Su Kalitesi Yükseldi

Bursa'nın Plajlarında Su Kalitesi İyi Çıktı

Bursa'nın Gemlik, Mudanya ve Karacabey ilçelerinde bulunan plajlarda yapılan su kalite testleri, yüzme için uygun koşullar sunduğunu gösterdi.

Yüzme Suyu Kirliliği İzleme Sonuçları

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Temmuz ayı ikinci tur "Yüzme Suyu Kirliliği İzleme Formu" verilerine göre, Marmara Denizi kıyısındaki Gemlik'te 8, Mudanya'da 9, Karacabey'de 3, İznik Gölü kıyısında ise 4 olmak üzere toplam 24 plajda yapılan ölçümlerde su kalitesinin uygun olduğu belirlendi. Ölçüm Parametreleri

Yapılan ölçümlerde, her 100 mililitrede bulunan bakteri sayısı "kılavuz değer" ve "zorunlu değer" kapsamında değerlendirildi. Sonuçlar, tüm plajların referans değer aralığında olduğunu gösterdi.

Uygun Plajlar

Gemlik Belediyesi'ne ait Narlı, Büyükkumla, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Küçükkumla, Gemsaz, Kumsaz halk plajları, Karacaali Gençlik Kampı ve Hasanağa Kadınlar Plajı gibi plajlar ile Mudanya'daki Altıntaş, Burgaz Altınkum, Coşkunöz, Kumyaka, Zeytinbağı ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait Eşkel, Eğerce, Mesudiye halk plajlarında "iyi kalite su" tespit edildi.

İznik Gölü kıyısındaki Göllüce ve İnciraltı plajları da "iyi kalite" olarak belirlendi. Ayrıca, bir tatil köyü plajı ile Orhangazi Halk Plajı'nın ise "orta kalite" suya sahip olduğu bildirildi.

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