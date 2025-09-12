Bursa Orhangazi'de Yaya Kazası: Osman Tuna Yaralandı

Orhangazi İznik kavşağında yolun karşısına geçen Osman Tuna'ya 34 FE 6485 plakalı araç çarptı; Tuna ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 22:01
Kavşakta meydana gelen çarpma sonrası yaralanma

Olay, Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi İznik kavşağında yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Tuna (31)'ya, Mustafa Bakioğlu (59) idaresindeki 34 FE 6485 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Osman Tuna yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıyı ambulansla alarak hastaneye sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı; olayın oluş şekli ve sorumluluk durumu yetkililerce inceleniyor.

