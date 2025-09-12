Bursa Orhangazi'de Yaya Kazası: Osman Tuna Yaralandı

Kavşakta meydana gelen çarpma sonrası yaralanma

Olay, Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi İznik kavşağında yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Tuna (31)'ya, Mustafa Bakioğlu (59) idaresindeki 34 FE 6485 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Osman Tuna yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıyı ambulansla alarak hastaneye sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı; olayın oluş şekli ve sorumluluk durumu yetkililerce inceleniyor.