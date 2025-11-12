Bursa Osmangazi'de Araç Arasına Giren Motosiklete Arkadan Çarpma Kask Kamerasında

Bursa Osmangazi'de Araç Arasına Giren Motosiklete Arkadan Çarpma

Merinos mevkii İzmir Yolu'nda kaza anbean kaydedildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, anayolda seyir halindeki bir motosikletlinin araçların arasından hızla ilerlemesi sonucu tehlikeli anlar yaşandı. Sürücü, iki otomobilin arasına sıkışınca ani frene basmak zorunda kaldı.

Bu esnada arkasından gelen başka bir motosikletli, fren yapan sürücüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü yola savruldu; çevredeki araç sahipleri hemen sürücülerin yardımına koştu.

Kaza anı, bölgedeki bir motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı. Şans eseri iki sürücü de ciddi yara almadan, hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi, Merinos mevkii İzmir Yolu üzerinde meydana geldi ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, trafikte dikkatli olmanın önemini bir kez daha gösterdi.

