Bursa Osmangazi'de Başından Vurulan Özay Aslin Hayatını Kaybetti

Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde 23 Eylül'de başından silahla vurulan Özay Aslin (31), tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın Seyri

Edinilen bilgilere göre, 23 Eylül'de aralarında husumet bulunan K.B. ile Özay Aslin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.B., Aslin'i başından silahla vurdu. Ağır yaralanan Aslin, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma ve Gözaltılar

Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli hakkında polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan operasyonlarda K.B. (22) ile kavgaya karıştıkları belirlenen İ.Z. (21) ve M.İ.A. (22) gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

