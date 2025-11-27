Bursa Osmangazi'de Tramvayın Arkasına Oturan Çocuk Güvenlik Endişesi Yarattı

Bursa Osmangazi'de tramvayın arka bölümüne tutunarak oturan çocuk, trafikte uzun süre seyahat ederek vatandaşların tepkisini çekti; görgü tanıkları yetkilileri göreve çağırdı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 09:22
Bursa Osmangazi'de Tramvayın Arkasına Oturan Çocuk Güvenlik Endişesi Yarattı

Bursa Osmangazi'de Tramvayın Arkasına Oturan Çocuk Güvenlik Endişesi Yarattı

Vatandaşlar Olayı Cep Telefonuyla Kaydetti

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki tramvayın arka bölümüne tutunarak oturan çocuk, çevredeki vatandaşları dehşete düşürdü.

Edinilen bilgiye göre, şehir içi ulaşımı sağlayan tramvayın arka bölümüne tutunup oturarak ilerleyen çocuk, trafiğin yoğun olduğu güzergahta uzun bir süre bu şekilde seyahat etti. Bu tehlikeli yolculuk, yoldan geçenlerin dikkatini çekti ve endişeye neden oldu.

Cep telefonuyla o anları kaydeden vatandaşlar, çocuğun davranışının hem kendi hayatını hem de sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye attığını belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

Olay, çevredeki insanların tepkisini çekti ve güvenlik uyarılarının önemini bir kez daha gündeme getirdi.

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ TRAMVAYIN ARKASINA OTURARAK YOLCULUK YAPAN ÇOCUK...

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ TRAMVAYIN ARKASINA OTURARAK YOLCULUK YAPAN ÇOCUK, GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ. TEHLİKELİ YOLCULUK, ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARIN YÜREKLERİNİ AĞIZA GETİRDİ.

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ TRAMVAYIN ARKASINA OTURARAK YOLCULUK YAPAN ÇOCUK...

İLGİLİ HABERLER

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder Esnafın Sorunlarını Sahada Dinledi
2
Doppler Ultrasonografiyle Damar Hastalıklarında Erken Tanı - Uzm. Dr. Ayhan Duman
3
Kocaeli'de İki Teker Bir Rüya ile 4 Bin Çocuğa Bisiklet Eğitimi
4
Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor
5
Kırıkhan'da Otomobil Şarampole Devrildi, Tarlaya Uçtu — Sürücü Yaralandı
6
İskenderun'da Hamur Karıştırma Makinesine Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı
7
Bahçelievler'de 500 Çocuğa Sünnet Şöleni

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü