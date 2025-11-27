Bursa Osmangazi'de Tramvayın Arkasına Oturan Çocuk Güvenlik Endişesi Yarattı

Vatandaşlar Olayı Cep Telefonuyla Kaydetti

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki tramvayın arka bölümüne tutunarak oturan çocuk, çevredeki vatandaşları dehşete düşürdü.

Edinilen bilgiye göre, şehir içi ulaşımı sağlayan tramvayın arka bölümüne tutunup oturarak ilerleyen çocuk, trafiğin yoğun olduğu güzergahta uzun bir süre bu şekilde seyahat etti. Bu tehlikeli yolculuk, yoldan geçenlerin dikkatini çekti ve endişeye neden oldu.

Cep telefonuyla o anları kaydeden vatandaşlar, çocuğun davranışının hem kendi hayatını hem de sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye attığını belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

Olay, çevredeki insanların tepkisini çekti ve güvenlik uyarılarının önemini bir kez daha gündeme getirdi.

