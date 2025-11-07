Bursa Şehir Hastanesi Önünde Kaza: Taksinin Çarptığı Yaya Yaralandı

Bursa Şehir Hastanesi önünde eşiyle gelen Fırat B., yolun karşısına geçerken taksinin çarpması sonucu yaralandı; polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:46
Olayın Detayları

Bursa Şehir Hastanesi önünde meydana gelen kazada, eşiyle birlikte hastaneye gelen Fırat B., yolun karşısına geçmeye çalışırken seyir halindeki bir taksinin çarpması sonucu savruldu.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Fırat B. baygınlık geçirdi. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Fırat B.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anında büyük panik yaşayan eşi, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

