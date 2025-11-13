Bursa şehitleri yarın uğurlanacak: Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ve Astsubay Ramazan Yağız

Bursa şehitleri yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Kaza ve naaşın getirilişi

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Bursalı Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ve Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağızın naaşlarının bugün Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor. Şehitler, Ankara’da yapılacak törenin ardından memleketlerine gönderilecek ve cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Tören ve defin programı

Planlamaya göre, Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslunun cenazesi yarın Yenişehir Aydınlar Camisinde kılınacak cuma namazına müteakip cenaze namazının ardından Yenişehir Şehitliğine defnedilecek.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız ise yarın Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi Demirciler Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Çatalsöğüt Demirciler Köy Mezarlığına defnedilecek.

Ailelere acı haber ulaştı

Kayseri’de görev yapan Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslunun şehadet haberi, Yenişehir ilçesi Atakent Sitesi’nde ikamet eden babası emekli öğretmen Ahmet Uslu ve annesi Fatma Usluya; İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Hava Meydan Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz ve Belediye Başkanı Ercan Özel tarafından verildi. Acı haberin ardından şehidin yaşadığı eve Türk bayrakları asıldı. Şehidin eşi Göknur Uslunun 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Kazada şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağızın ise Bursa’nın Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesinden olduğu bildirildi.

BURSA ŞEHİTLERİNİ CUMA GÜNÜ AĞIRLAYACAK (ARŞİV)