Bursa Tarihi Hanlar Bölgesi'nde Dönüşüm: Bakan Kurum'dan Önemli Açıklamalar

Bursa Tarihi Hanlar Bölgesi'nde Dönüşüm Projeleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa'nın Tarihi Hanlar ve Çarşılar bölgesinde gerçekleştirilen dönüşüm projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Bursa'mızın kalbi Tarihi Hanlar ve Çarşılar bölgesi nefes aldı. Yapılan meydan düzenlemesi ve yapıların temizlenmesi ile şehrimizin tarihi çehresi yeniden ortaya çıktı, kent hafızası tazelendi" dedi.

UNESCO Dünya Mirası'nda Yenilenme

Bakanlık açıklamasına göre, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bölge, etrafındaki metruk ve yüksek katlı yapılardan arındırılarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Çarşıbaşı Meydan Projesi kapsamında, silueti bozan 63 yapı yıkılarak bölgedeki yeşil alan düzenlemesi yapılmıştır.

Proje Süreci ve Yapılanlar

İlk olarak, Bursa Ulu Cami ve çevresindeki hanların güzelleştirilmesi amacıyla acele kamulaştırma ile 6-7 katlı yapılar yıkılmıştır. Pirinçhan, İpekhan ve Bakırcılar Çarşısı’nı kapsayan 19 bin metrekarelik alanda yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Sağrıcı Sungur Mescidi ve Şeyhülislam Esiri Mehmet Efendi Türbesi’nin bakım ve onarım çalışmaları tamamlanmıştır.

Yer Altı Otoparkı Çalışmaları

Hanlar Bölgesi'nin hemen altında, yer altı otoparkı çalışmaları da devam etmektedir. Bu projelerle birlikte Bursa'nın tarihi güzellikleri yeniden canlanmaktadır.

Projeye Destek ve Esnaf Görüşleri

Bakan Kurum, sosyal medya aracılığıyla dönüşüm projelerinin görüntülerini paylaştı ve bölgenin nefes aldığını vurguladı. Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hayrettin Eldemir, projeyi 25 yıllık bir hayal olarak değerlendirdi ve "Sayın Bakanımız Murat Kurum'un 8 Kasım 2019 tarihindeki ziyareti ile proje yeniden gündeme geldi. Bu projeyi hayata geçirerek UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Bursa Tarihi Hanlar Bölgesi’ni tarihi dokusuyla geleceğe taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hanlar Bölgesi'nde uzun yıllar esnaflık yapmış kişilerin görüşlerine de yer verildiği videoda, gerçekleştirilen çalışmalardan duyulan memnuniyet dile getirildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bursa'daki Tarihi Hanlar ve Çarşılar Bölgesi, çevresindeki metruk ve yüksek katlı yapılardan temizlenerek gün yüzüne çıkarıldı. Çarşıbaşı Meydan Projesi kapsamında silüeti bozan 63 yapı yıkılarak bölgede yeşil alan düzenlemesi yapıldı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bursa'daki Tarihi Hanlar ve Çarşılar Bölgesi, çevresindeki metruk ve yüksek katlı yapılardan temizlenerek gün yüzüne çıkarıldı. Çarşıbaşı Meydan Projesi kapsamında silüeti bozan 63 yapı yıkılarak bölgede yeşil alan düzenlemesi yapıldı.