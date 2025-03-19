Bursa Ulu Cami'de Mahya Değişimi: 'La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah'

Bursa'daki tarihi Ulu Cami, bu Ramazan ayında yeni bir mahya ile süslendi. Cami minareleri arasına asılan Kelime-i Tevhid "La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah" mahyası, Osmanlı geleneğinin devamı olarak dikkat çekti.

Osmanlı döneminde Sultanahmet Camisi ile başlayan mahya geleneği, günümüzde de yaşatılıyor. Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde, Ulu Cami'nin mahyası için Hacı Ali Ceyhan'ın çırağı Kahraman Yıldız liderliğindeki ekip, Ramazan ayı başlamadan önce hazırlıklara başladı. İlk olarak, "Allah iyilik yapanları sever" yazılı mahya asıldıktan sonra, ramazanın ikinci yarısında bu yazı Kelime-i Tevhid mahyasıyla değiştirildi.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın ortasında olduklarını hatırlatarak, "Ramazan'ın ilk 15 günü için asılan mahya değiştirildi ve bu önemli ifade caminin minarelerine asıldı" dedi.

Kahraman Yıldız, mahyanın hazırlanma sürecini aktarırken, "Bursa Ulu Cami'sine ikinci yazımızı da astık. Üç kişilik ekibimizle birlikte çalışarak, mahyanın işleme işlemlerini tamamladık" ifadelerini kullandı.

Hazırlanan mahya, akşam ezanı ile birlikte yakıldı, böylece Bursa Ulu Cami, Ramazan boyunca manevi bir atmosferle beslenmiş oldu.

Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin minareleri arasına Kelime-i Tevhid (La ilahe illallah Muhammedün Resulullah) mahyası asıldı. Mahya, Osmanlı'nın son mahyacısı Hacı Ali Ceyhan'ın çırağı Kahraman Yıldız'ın başında olduğu ekip tarafından hazırlandı.

Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin minareleri arasına Kelime-i Tevhid (La ilahe illallah Muhammedün Resulullah) mahyası asıldı. Mahya, Osmanlı'nın son mahyacısı Hacı Ali Ceyhan'ın çırağı Kahraman Yıldız'ın başında olduğu ekip tarafından hazırlandı.