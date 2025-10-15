Bursa Uludağ Üniversitesi'nde AA'nın "Kanıt" Fotoğraf Sergisi Açıldı

Yayın Tarihi: 15.10.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 14:50
Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünde, Anadolu Ajansının "Kanıt" kitabında yer alan fotoğraflardan oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Sergide, Anadolu Ajansı tarafından derlenen ve kitabında yayımlanan fotoğraflar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Etkinlik kapsamında fotoğraflar, görsel tarih ve fotoğrafçılığın güçlü örnekleri olarak sergilendi.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) açıldı.

