Bursa Uludağ Üniversitesi'nde AA'nın "Kanıt" Fotoğraf Sergisi Açıldı

Sergi, Anadolu Ajansı arşivinden seçilen fotoğraflarla düzenlendi

Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünde, Anadolu Ajansının "Kanıt" kitabında yer alan fotoğraflardan oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Sergide, Anadolu Ajansı tarafından derlenen ve kitabında yayımlanan fotoğraflar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Etkinlik kapsamında fotoğraflar, görsel tarih ve fotoğrafçılığın güçlü örnekleri olarak sergilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) açıldı.