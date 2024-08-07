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Bursa Uludağ Üniversitesi Orman Yangını Sonrası Yeşil Bir Gelecek İçin Hazırlanıyor

Bursa'daki orman yangınının zarar verdiği alan yeniden ağaçlandırılacak. Protokol, ormanın geleceği için önemli bir adım taşıyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 18:08
Bursa Uludağ Üniversitesi Orman Yangını Sonrası Yeşil Bir Gelecek İçin Hazırlanıyor

Bursa'da Yangın Sonrası Yeniden Ağaçlandırma Çalışmaları Başlıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi, 30 Haziran'daki orman yangınında büyük zarar gördü. Şimdi, bu alanın yeniden yeşillendirilmesi için önemli adımlar atılıyor.

Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı

Yangın sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) yönetimi ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü arasında, yangından etkilenen ağaçların temizlenmesi ve ıslahı için bir protokol imzalandı.

İmzalanan Protokol ile Yeniden Yeşillendirme Planı

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, protokolün detaylarını anlattı. Yılmaz, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı'nda fidan dikimlerine başlanacağını belirtti. Protokol kapsamında yangın sonrasında ağaçların kesimi, temizleme işlemleri ve 5 yıl süreyle bakım faaliyetlerinin Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Yangına Dirençli Ormanlar Oluşturulacak

Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, protokolün 481 hektarlık bir alanı kapsadığını bildirdi. Yangına dirençli ormanların, yol kenarlarından başlayarak kurulacağını ifade etti ve üniversite topluluğuna destek çağrısında bulundu. Sonuç Olarak

Bu girişim, hem yangın sonrası orman alanlarının yeniden rehabilitasyonu hem de mevcut ormanların yangına karşı dirençli hale getirilmesi amacıyla önemli bir adım teşkil ediyor. Gelecek nesillere sağlıklı ve güçlü bir orman bırakmak için yapılan bu çalışmalar, Bursa'nın doğası için büyük bir kazanç sağlar.

Bursa'da geçen 30 Haziran'da makilik alanda çıktıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ)...

Bursa'da geçen 30 Haziran'da makilik alanda çıktıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Yerlekesi'ndeki ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören bölgeye yeniden fidanlar dikilecek. Yerleşkedeki ormanlık alanda yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz (sağda) ve Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek (solda) arasında yanan ağaçlar için temizleme ve ıslah çalışmalarını içeren protokol imzalandı.

Bursa'da geçen 30 Haziran'da makilik alanda çıktıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ)...

Bursa'da geçen 30 Haziran'da makilik alanda çıktıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Yerlekesi'ndeki ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören bölgeye yeniden fidanlar dikilecek. Yerleşkedeki ormanlık alanda yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz (sağda) ve Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek (solda) arasında yanan ağaçlar için temizleme ve ıslah çalışmalarını içeren protokol imzalandı.

Bursa'da geçen 30 Haziran'da makilik alanda çıktıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ)...

Bursa'da geçen 30 Haziran'da makilik alanda çıktıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Yerlekesi'ndeki ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören bölgeye yeniden fidanlar dikilecek. Yerleşkedeki ormanlık alanda yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz (sağda) ve Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek (solda) arasında yanan ağaçlar için temizleme ve ıslah çalışmalarını içeren protokol imzalandı.

Bursa'da geçen 30 Haziran'da makilik alanda çıktıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ)...

Bursa'da geçen 30 Haziran'da makilik alanda çıktıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Yerlekesi'ndeki ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören bölgeye yeniden fidanlar dikilecek. Yerleşkedeki ormanlık alanda yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz (sağda) ve Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek (solda) arasında yanan ağaçlar için temizleme ve ıslah çalışmalarını içeren protokol imzalandı.

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