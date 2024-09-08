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Bursa ve Balıkesir Sınırındaki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa-Balıkesir sınırındaki orman yangını, ekiplerin etkin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 20:11
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 20:22
Bursa ve Balıkesir Sınırındaki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa-Balıkesir Orman Yangını Söndürüldü

Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri sınırında çıkan yangın, uzun süren müdahalelerin ardından kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Ormanlık alanlarda meydana gelen yangının sebebi konusunda henüz net bir bilgi yok. Yangın, alevlerin hızla yayıldığı bölgeden oluştu.

Müdahale Ekipleri Hareket Geçti

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangına 5 helikopter, 3 uçak, 68 araç ve 170 personel ile hem havadan hem de karadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sayesinde söndürüldü.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının söndürülmesinin ardından, sahada soğutma çalışmaları devam etmekte. Ekiplerin etkin çalışmaları, olası yeniden yangın çıkışını önlemek amacıyla sürdürülüyor.

Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın...

Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın...

Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın...

Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın...

Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın...

Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

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