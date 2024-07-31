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Bursa ve Çevresi, Hamas Lideri İçin Dua T ediyor

Hamas lideri İsmail Heniyye için Bursa ve çevresinde dualar yapıldı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 19:15
Bursa ve Çevresi, Hamas Lideri İçin Dua T ediyor

Bursa ve Çevresinde Heniyye İçin Dua Programları

Bursa, Kütahya, Balıkesir, Eskişehir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik'te, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen bir suikastte yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için çeşitli dualar gerçekleştirildi.

Bursa'da Coşkulu Bir Dua Etkinliği

İkindi namazının ardından Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar Ulu Cami avlusunda bir araya geldi. Etkinlikte, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, geceden itibaren yapılan saldırılarda hayatını kaybeden Heniyye için dua etti.

Etkinlikte konuşan Furkan Arı, "Müslümanlar birbirini gerçek manada sevdiklerinde mesele kökünden çözülecektir. Bu sevgi tüm ayrılıkları yok eder ve dünya daha adil bir yer haline gelir," dedi. Konuşmanın ardından katılımcılar, İsrail'in saldırılarını kınayan sloganlar attı.

Balıkesir ve Kütahya'daki Gıyabi Cenaze Namazları

Balıkesir'de tarihi Zağnos Paşa Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, duaların ardından İsrail saldırılarını lanetleyerek, birliktelik mesajları verdi.

Kütahya Ulu Cami’de de benzer bir program gerçekleştirildi. Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, "Yeryüzünün tüm vicdanlı insanların İsrail'in alçaklığına tanık olması gerekli," diyerek güçlü ifadelerle protestosunu dile getirdi.

Eskişehir ve Bilecik’te Kur'an Tilaveti

Eskişehir Reşadiye Camisi'nde düzenlenen etkinlikte Kur’an-ı Kerim okundu, ardından emekli vaiz Enver Töre dua etti. Katılımcılar, İsrail’in saldırılarını kınadılar.

Bilecik’te ise Kayıboyu Camisi'nde organize edilen programda, İl Müftüsü Ali Erhun’un kıldırdığı namaz sonrasında Heniyye ve hayatını kaybeden diğer Filistinliler için dua edildi.

Yalova’da Protesto İçin Gelen Davet

Yalova’da Merkez Cami avlusunda bir araya gelen vatandaşlar, önümüzdeki günlerde yapılacak olan bir protesto etkinliği için çağrı yaptı. Protesto için çağrıyı yapan Hacı Ömer Anlayışlı, katılım çağrısında bulundu.

Tüm bu etkinlikler, İsmail Heniyye ve tüm şehitler için gerçekleştirilen dualarla sonlandı ve katılımcılar, daha adil bir dünya umudunu dile getirdi.

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