Bursa ve Çevresinde Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Bursa ve Çevresinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova’da gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri, halkın coşkusunu ortaya koydu.

Bursa'daki Törenler

Bursa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Heykel Atatürk Caddesi’nde gerçekleştirilen törenle başladı. Vali Erol Ayyıldız, tebrikleri kabul ettikten sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla etkinlik ilerledi. Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan da törende yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Vali Ayyıldız, Türk milletinin istiklal mücadelesinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanıldığını vurguladı: "Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanır, çağdaş bir yönetim şeklidir." Cumhuriyetin getirdiği yeniliklerle Türkiye’nin uluslararası alandaki öneminin arttığına dikkat çeken Ayyıldız, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Mudanya Etkinlikleri

Mudanya’da ise etkinlikler 28 Ekim çelenk töreniyle başladı. Kaymakam Ayhan Terzi, makamında tebrikleri kabul ederken, önemli bir konuşma yaptı. Öğrencilerin şiirleri ve halk oyunları gösterileri ile kutlamalar hareketlendi.

Eskişehir'de 29 Ekim Coşkusu

Eskişehir’de Atatürk Bulvarı’nda gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Vali Hüseyin Aksoy ve diğer yetkililer, programda kendi konuşmalarını yaparak Cumhuriyetin önemine vurgu yaptılar. Uçak gösterileri etkinliği renklendirdi.

Balıkesir'deki Törenler

Balıkesir’deki kutlamalar, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Vali İsmail Ustaoğlu, Cumhuriyetin Türk milletinin kendi kaderini tayin ettiği gün olduğunu belirtti. Tören içindeki halk oyunları ve geçit törenleri dikkat çekti.

Çanakkale ve Kütahya'da Kutlamalar

Çanakkale'de Kordonboyu'nda düzenlenen geçit töreni, çeşitli gösterilerle devam etti. Vali Ömer Toraman, cumhuriyetin 101. yılına ulaşmanın mutluluğunu dile getirdi. Kütahya ise Dumlupınar Spor Salonu’ndaki etkinliklerle kutlandı; Vali Musa Işın, Cumhuriyet’in Kurtuluş Savaşı’nın en önemli meyvesi olduğunu ifade etti.

Bilecik ve Yalova'daki Etkinlikler

Bilecik’teki kutlamalar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Vali Şefik Aygöl, cumhuriyetin teslim aldığı değerleri öne çıkardı. Yalova’da ise Cumhuriyet Ortaokulu önünden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yapılan yürüyüş, etkinliklerin önemli bir parçasıydı.

Tüm bu şehirlerde düzenlenen etkinlikler, Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini sembolize eden Cumhuriyet Bayramı'nın önemini bir kez daha vurgulamış oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kuvayımilliye Meydanında tören düzenlendi. Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, törende askeri araçla vatandaşları selamladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kuvayımilliye Meydanında tören düzenlendi. Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, törende askeri araçla vatandaşları selamladı.