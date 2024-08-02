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Bursa ve Çevresinde İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Töreni Düzenlendi

Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve çevresinde gıyabi cenaze namazları kılındı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 15:11
Bursa ve Çevresinde İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Töreni Düzenlendi

Bursa ve Çevre İllerde Gıyabi Cenaze Namazı

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da, İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bursa'daki Tören

Bursa Ulu Camii'nde, Cuma namazı sonrasında Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu öncülüğünde bir araya gelen kalabalık, namaz için saf tutarak dualar etti. Törende AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da yer aldı.

Eskişehir ve Diğer İller

Eskişehir'de Reşadiye Camisi'nde, Heniyye ve Filistin'de yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Yüzlerce vatandaşın katıldığı bu etkinlikte, dualar edildi. Balıkesir'de ise Zağnos Paşa Camisi'nde ve Çanakkale'de Necip Paşa Camisi'nde benzer bir program gerçekleştirildi, dualar yapıldı.

Diğer Şehirlerdeki Etkinlikler

Kütahya'da Kevser Camisi'nde, Bilecik'te Kayıboyu Camisi'nde ve Yalova Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze namazları sonrasında da dualar edildi. Bilecik'teki etkinliğe AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve diğer yerel yetkililer katıldı. Her şehirde, Heniyye ve tüm şehitler için dualar yapılarak anıldı.

Bu etkinlikler, Heniyye'nin anısını yaşatmak ve Filistin'deki kayıplar için bir araya gelen toplumun dayanışmasını göstermesi bakımından son derece anlamlı oldu.

Bursa Ulu Cami'de İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail...

Bursa Ulu Cami'de İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bursa Ulu Cami'de İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail...

Bursa Ulu Cami'de İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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