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Bursa ve Çevresinde Miraç Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Balıkesir'de düzenlenen programlarla Miraç Kandili dualarla kutlandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 20:37
Bursa ve Çevresinde Miraç Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Miraç Kandili'nin Anlamı ve Etkinlikler

Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Balıkesir'de Miraç Kandili dolayısıyla coşkulu programlar düzenlendi. Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camide etkinlik gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar bir araya gelerek dua etti.

Yoğun Katılım ve İkramlar

Etkinliklerde vatandaşların yoğun katılımı dikkat çekerken, namaz sonrası ikramlarda bulunuldu.

Bilecik'teki Anma ve Vurgular

Bilecik'in Kayıboyu Camisi'nde akşam namazının ardından cemaat, mevlit ve ilahilerle gerçekleştirdiği programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Etkinlikte, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler ile şehitler için dualar edildi.

İl Müftü Yardımcısı’ndan Anlamlı Mesaj

İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, miracın bireysel ve toplumsal değerlere dikkat çektiği mesajını vererek, insanlığın iyiliği için çalışmanın önemine vurgu yaptı. Miraç Gecesi'nin, insanlık için yeniden diriliş fırsatı sunduğunu ifade etti. Ayrıca, Mescid-i Aksa konusundaki duyarlılığın artırılmasını temenni etti.

Eskişehir ve Balıkesir'deki Programlar

Eskişehir'de de birçok camide düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunarak, vatandaşlar dua etti. Akşam namazının ardından ikramlarda bulunuldu. Balıkesir’de ise tarihî Şerif Paşa Camii'nde vatandaşlar, Kur’an okumalarının ve duaların ardından bir araya geldi.

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