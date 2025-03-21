Bursa ve Çevresindeki 4 İl, 27 Binden Fazla Fidan Dikimi İle Doğayı Canlandırdı

Bursa, Çanakkale, Yalova ve Kütahya'da, Dünya Ormancılık Günü etkinlikleri çerçevesinde 27 binden fazla fidan toprakla buluşturuldu.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 14:55
Bursa ve Çevresindeki 4 İl, 27 Binden Fazla Fidan Dikimi İle Doğayı Canlandırdı

Bursa'da Fidan Dikimi Etkinliği

Bursa, Çanakkale, Yalova ve Kütahya'da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 27 binden fazla fidan dikildi.

Bu yıl ormanların gıda teminindeki önemine dikkat çekmek amacıyla "gıda ve orman" teması ile kutlanan hafta içerisinde, Bursa'nın Mudanya ilçesi kırsalındaki Balabancık Mahallesi'nde 3 bin kızılçam fidanı toprakla buluşturuldu.

Törene, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ve birçok yerel yönetim ile STK temsilcisi katıldı. Ayrıca, Orhaneli, Keles, Mustafakemalpaşa, İznik, Karacabey, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde toplam 7 bin fidan daha dikildi.

Çanakkale'deki Fidan Dikimi

Çanakkale'de Yağcılar ve Ulupınar köyleri yakınlarında düzenlenen fidan dikim töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, 10 bin fidanın 12 ayrı lokasyonda toprakla buluşturulduğunu belirtti. Yangın sezonunun yaklaşması ile ilgili halkı uyaran Demirci, 6 milyon fidan üretimi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Törene Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve diğer yetkililer katıldı. Ayrıca, Ayvacık ilçesinde 3 bin fidan dağıtıldı.

Yalova'da Orman Yangınlarına Yanıt

Yalova'nın Armutlu ilçesinde geçen yıl meydana gelen orman yangınlarında zarar gören bölgelere 3 bin 50 fidan dikildi. Vali Hülya Kaya'nın katılımıyla düzenlenen etkinlikte, 3 bin 50 fidan toprakla buluşturuldu ve katılımcılar ağaçlara can suyu verdi.

Vali Kaya, bu yıl özellikle mesire alanlarını kullanacak vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Kütahya'da Fidanlama Çalışması

Kütahya'nın Çalca Mahallesi'nde düzenlenen törenle 4 bin fidan 2 hektar alana dikildi. Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, bu yılın Orman Haftası temasının "Doğanın lezzeti ormanda saklı" olduğunu vurguladı.

Dingil, Kütahya ormanlarından son 5 yılda 7 bin 335 ton odun dışı ürün elde edildiğini ve 110 milyon 757 bin 317 fidanın toprakla buluşturulduğunu açıkladı.

Bursa, Çanakkale, Yalova ve Kütahya'da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası...

Bursa, Çanakkale, Yalova ve Kütahya'da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 27 binden fazla fidan dikildi. Çanakkale'de Yağcılar ve Ulupınar köyleri yakınlarındaki alanda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kentte 12 ayrı lokasyonda 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Bursa, Çanakkale, Yalova ve Kütahya'da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası...

Bursa, Çanakkale, Yalova ve Kütahya'da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 27 binden fazla fidan dikildi. Çanakkale'de Yağcılar ve Ulupınar köyleri yakınlarındaki alanda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kentte 12 ayrı lokasyonda 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.

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