Bursa ve İstanbul'da deniz seferleri iptal oldu! Yola çıkacaklar dikkat

Karlı ve soğuk hava Türkiye genelinde etkisini sürdürüyor, özellikle Marmara Bölgesi'nde olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) da bugün planlanan bazı seferleri iptal etti. İşte iptal olan seferler

Bursa ve İstanbul'da deniz seferleri iptal oldu! Yola çıkacaklar dikkat
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Marmara Bölgesi’nde, soğuk, yağışlı ve rüzgarlı hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Hava şartları, deniz ulaşımını da vurdu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etmek zorunda kaldı. İptal edilen seferler, Bursa, İstanbul, Yalova ve Armutlu arasındaki güzergahlardaydı.

BUDO VE İDO’DAN İPTAL AÇIKLAMASI

BUDO ve İDO, internet sitelerinden yaptıkları açıklamalarla, iptal edilen seferleri duyurdu. 

vapur

Buna göre, BUDO’nun iptal ettiği seferler şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO’nun iptal ettiği seferler ise şunlar:

09.45 Yenikapı - Yalova

09.45 Yalova - Yenikapı

12.00 Bursa - Kabataş

17.15 Kabataş - Bursa

18.00 Bursa - Kadıköy

Marmara Bölgesi’nde hava nasıl?

Marmara Bölgesi’nde hava, soğuk, yağışlı ve rüzgarlıdır. Meteoroloji, bölgede kar yağışı, buzlanma, don ve fırtına uyarısında bulunmuştur.

BUDO ve İDO’nun iptal ettiği seferler hangileri?

BUDO ve İDO, bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etmiştir. İptal edilen seferler, Bursa, İstanbul, Yalova ve Armutlu arasındaki güzergahlardadır. İptal edilen seferlerin listesi, BUDO ve İDO’nun internet sitelerinde yer almaktadır.

BUDO ve İDO’nun iptal ettiği seferlerin yerine başka ulaşım alternatifi var mı?

BUDO ve İDO’nun iptal ettiği seferlerin yerine, karayolu veya havayolu ulaşımını tercih edebilirsiniz. Ancak, hava şartları nedeniyle karayolu ve havayolu ulaşımında da aksamalar yaşanabileceğini göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

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