Bursa ve Yalova’da Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

Bursa ve Yalova illerinde kar yağışı etkisini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Bursa'da dün başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini ve Uludağ eteklerindeki bölgeleri beyaz örtüyle kapladı. Sabah saatleri itibarıyla kar yağışı, Mudanya Yolu'ndaki ulaşımı aksatmaya başladı.

Ulaşım aksamalarına rağmen, ekipler tarafından kapanan yollar kontrollü bir şekilde açılmakta. Yalova’da da benzer şekilde yüksek kesimlerde etkili olan kar, bölgeyi tamamen beyaza bürüdü. Yalova-Bursa kara yolunda ise özellikle Süpürgelik mevkiinde, 14. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yol temizleme ve tuzlama çalışmaları yapılmakta.

İstanbul ile Bursa arasında önemli bir geçiş güzergahı olan yollarda, karla mücadele ekipleri olası olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor. İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, karla mücadele ekiplerinin faaliyetlerini sürdürerek kent genelindeki durumu yakından izlediklerini açıkladı.

Özellikle Armutlu ilçesindeki Selimiye, Altınova ilçesindeki Sermayecik ile merkez bölgelerdeki Sugören ve Güneyköy'de yoğun çalışmalar yürütülmekte. Soygüzel, "Kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Köylerimizi birbirine bağlayan yollar açık ve şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadık. İhtiyaç anında takviye önlemlerimizi aldık. Vatandaşlardan kış lastiği olmadan yola çıkmamalarını rica ediyoruz." dedi.

Eğitime ara verilen kentte, aileleriyle birlikte parklara gelen çocuklar kar topu oynayarak kışın tadını çıkarıyorlar.