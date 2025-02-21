Bursa ve Yalova’da Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

Bursa ve Yalova'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü, ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 10:48
Bursa ve Yalova’da Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

Bursa ve Yalova illerinde kar yağışı etkisini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Bursa'da dün başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini ve Uludağ eteklerindeki bölgeleri beyaz örtüyle kapladı. Sabah saatleri itibarıyla kar yağışı, Mudanya Yolu'ndaki ulaşımı aksatmaya başladı.

Ulaşım aksamalarına rağmen, ekipler tarafından kapanan yollar kontrollü bir şekilde açılmakta. Yalova’da da benzer şekilde yüksek kesimlerde etkili olan kar, bölgeyi tamamen beyaza bürüdü. Yalova-Bursa kara yolunda ise özellikle Süpürgelik mevkiinde, 14. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yol temizleme ve tuzlama çalışmaları yapılmakta.

İstanbul ile Bursa arasında önemli bir geçiş güzergahı olan yollarda, karla mücadele ekipleri olası olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor. İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, karla mücadele ekiplerinin faaliyetlerini sürdürerek kent genelindeki durumu yakından izlediklerini açıkladı.

Özellikle Armutlu ilçesindeki Selimiye, Altınova ilçesindeki Sermayecik ile merkez bölgelerdeki Sugören ve Güneyköy'de yoğun çalışmalar yürütülmekte. Soygüzel, "Kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Köylerimizi birbirine bağlayan yollar açık ve şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadık. İhtiyaç anında takviye önlemlerimizi aldık. Vatandaşlardan kış lastiği olmadan yola çıkmamalarını rica ediyoruz." dedi.

Eğitime ara verilen kentte, aileleriyle birlikte parklara gelen çocuklar kar topu oynayarak kışın tadını çıkarıyorlar.

İLGİLİ HABERLER

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor
2
İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı
3
Biletix Yılın En İyileri Ödüllerinde DBL Entertainment İki Ödül Kazandı
4
Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!
5
MİT, Hakurk'ta PKK/KCK'lı İki Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
6
İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!