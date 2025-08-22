Bursa Yıldırım'da Amca Yeğenini Bıçaklayıp Arkadaşını Darbetti — Polis Yakalandı

Bursa Yıldırım'da Amca Yeğenini Bıçaklayıp Arkadaşını Darbetti

Olayın Detayları ve Soruşturma

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda, iddialara göre A.D., İstanbul'da bulunan ağabeyinin Musababa Mahallesi'ndeki evine gitti.

Bu sırada evde bulunan yeğeni Y.D. (15) ile arkadaşı B.S. (17) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında A.D., yanında bulundurduğu bıçakla yeğeninin göğsünü yaraladı ve arkadaşını darbetti.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı iki çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli A.D.'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.