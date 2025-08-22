DOLAR
41,01 -0,17%
EURO
47,59 0,24%
ALTIN
4.392,45 0,02%
BITCOIN
4.621.621,46 0,07%

Bursa Yıldırım'da Amca Yeğenini Bıçaklayıp Arkadaşını Darbetti — Polis Yakalandı

Bursa Yıldırım'da A.D., Musababa Mahallesi'ndeki evde yeğeni Y.D. (15) ve arkadaşı B.S.'yi (17) yaraladı; iki çocuk hastaneye kaldırıldı, şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 13:22
Bursa Yıldırım'da Amca Yeğenini Bıçaklayıp Arkadaşını Darbetti — Polis Yakalandı

Bursa Yıldırım'da Amca Yeğenini Bıçaklayıp Arkadaşını Darbetti

Olayın Detayları ve Soruşturma

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda, iddialara göre A.D., İstanbul'da bulunan ağabeyinin Musababa Mahallesi'ndeki evine gitti.

Bu sırada evde bulunan yeğeni Y.D. (15) ile arkadaşı B.S. (17) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında A.D., yanında bulundurduğu bıçakla yeğeninin göğsünü yaraladı ve arkadaşını darbetti.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı iki çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli A.D.'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı
2
Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL
3
KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar
4
TÜRGEV destekli Pusula: İnsanlığın Ortak Yönü Projesi İstanbul'da
5
DMM: Yoshi Enomoto'nun "oturma izni reddedildi" iddiası manipülatif
6
Rusya: Donetsk'te Katerinovka, Vladimirovka ve Rusin Yar kontrolümüzde
7
Arnavutköy'de Sahipsiz Hayvanlar Toplanıyor: İstanbul Valiliği Talimatı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi