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Bursalı Emirhan, Sadece 4 Ayda Hafızlık Başarısı Elde Etti

İnegöl'de 11 yaşındaki Emirhan, sadece 4 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu. Ailesinin desteğiyle büyük bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 15:02
Bursalı Emirhan, Sadece 4 Ayda Hafızlık Başarısı Elde Etti

Emirhan'ın Hafızlık Başarısı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Emirhan Can, 4 aylık bir süre zarfında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız unvanını kazandı. İnegöl Niyazi Kudret Proje Hafızlık Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimine nisan ayında başlayan Emirhan, yaz tatilinde eğitime daha fazla zaman ayırdı.

Aile Desteği ile Büyük Başarı

Hafızlık sürecinde sıkı bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Emirhan, AA muhabirine verdiği demeçte, "Bazen çalışırken zorlandım ve ağladım, ama şimdi hafız olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu. Bu süreçte annesinin desteğinin büyük rol oynadığını belirten Emirhan, "Burayı ve hocalarımı çok sevdim. Okul olmasaydı daha hızlı bitirebilirdim," dedi.

Babası Uğur Can'ın Gururu

Emirhan'ın babası Uğur Can, oğlunun başarısından dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, "Biz elimizden geleni yaptık, o da emeklerimizi boşa çıkarmadı. Allah yolunda bu azmi devam ettirsin," dedi. Kurs eğitmeni Ahmet Çetin ise Emirhan'ın azmi ve kararlılığı ile bu başarıyı elde ettiğini vurguladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Emirhan Can, Kur'an-ı Kerim'i 4...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Emirhan Can, Kur'an-ı Kerim'i 4 ayda ezberledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Emirhan Can, Kur'an-ı Kerim'i 4...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Emirhan Can, Kur'an-ı Kerim'i 4 ayda ezberledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Emirhan Can, Kur'an-ı Kerim'i 4...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Emirhan Can, Kur'an-ı Kerim'i 4 ayda ezberledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Emirhan Can, Kur'an-ı Kerim'i 4...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Emirhan Can, Kur'an-ı Kerim'i 4 ayda ezberledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Emirhan Can, Kur'an-ı Kerim'i 4...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Emirhan Can, Kur'an-ı Kerim'i 4 ayda ezberledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Emirhan Can, Kur'an-ı Kerim'i 4...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Emirhan Can, Kur'an-ı Kerim'i 4 ayda ezberledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Emirhan Can, Kur'an-ı Kerim'i 4...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Emirhan Can, Kur'an-ı Kerim'i 4 ayda ezberledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Emirhan Can, Kur'an-ı Kerim'i 4...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Emirhan Can, Kur'an-ı Kerim'i 4 ayda ezberledi.

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