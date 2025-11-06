Bursalı Öğrenciler Almanya’da Ayakta Alkışlandı — Zeki Müren Lisesi Meckenbeuren’de Büyüledi

Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, 25 Ekim-2 Kasım 2025'te Almanya Meckenbeuren'de düzenlenen Uluslararası Gençlik Senfoni Orkestrası'nda ayakta alkışlandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:08
Almanya’nın Meckenbeuren kentinde 25 Ekim-2 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Gençlik Senfoni Orkestrası etkinliğinde, Türkiye’yi temsilen Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri sahnede büyük beğeni topladı ve ayakta alkışlandı.

Performans ve salon tepkisi

Dört ülkeden genç sanatçının katıldığı etkinlikte, 100 kişilik dev orkestra ile 100 kişilik koro sahne aldı. Türk öğrenciler, yetenekleri, sahne enerjileri, disiplinleri ve uyumlarıyla organizasyonun en dikkat çeken isimleri oldu. Konserler iki gün üst üste sahnelendi ve her iki konser de salonu dolduran yüzlerce izleyici tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstiklal Marşı

Provaların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesiyle, Türk öğrencilerin teklifi ve diğer ülke müzisyenlerinin desteğiyle İstiklal Marşı, senfoni orkestrası eşliğinde çalındı ve söylendi. Farklı ülkelerden gelen gençlerin de Türk öğrencilere eşlik etmesi salonda duygulu anlar yarattı.

Repertuar ve evrensel mesaj

Konserlerde seslendirilen eserlerden biri, dünyaca ünlü besteci Karl Jenkins’in "The Armed Man" (Silahlı Adam) adlı çalışmasıydı. Savaşın yıkıcılığına karşı barışın yüceliğini anlatan bu eser, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşayabileceği umudunu güçlü biçimde vurguladı.

Yetkililerden açıklamalar

Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Remzi Ayaz, konser sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Bu proje yalnızca bir müzik çalışması değil, sanatın evrensel gücünü ve Türk gençliğinin dünyadaki karşılığını gösteren bir sahne oldu. Biz, yetenek ihraç eden bir milletiz. Gençlerimiz sanatta da Avrupa’nın çok üzerinde bir seviyeye sahip. Bugün burada izlediğimiz şey, bunun en canlı ispatıdır. Öğrencilerin yalnızca performanslarıyla değil, görgüleri, duruşları ve sahne disiplinleriyle de örnek oldu. Bizim çocuklarımız hazır, dünya da bunu görmeye hazır."

Etkinliğin sanat koordinatörü Mehtap Keşan Akdoğan, Türkiye’den sadece bir okulun davet edilmesinin tesadüf olmadığını belirterek, "Bu kadro, Türkiye’nin sanattaki potansiyelinin bir vitrini. Bu sahnede yer almak değil, sahnenin seviyesini yükseltmek önemliydi. Gençler bunu başardı" dedi.

