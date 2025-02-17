Bursaspor'dan İsrail'e Futboldan Men Çağrısı

Bursaspor taraftarları, İsrail'in saldırılarına tepki göstererek futbol sahalarından men edilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 19:03
Bursaspor'dan İsrail'e Futboldan Men Çağrısı

Bursaspor Tribünlerinden Sert Tepki

Yeşil-beyazlı taraftarlar, UEFA ve FIFA'ya İsrail takımlarının futboldan men edilmesi çağrısında bulundu. Anadolu Üniversitesi ile oynanan maçta, "Kick Israel out of football" (İsrail'i futboldan atın) yazılı pankart açarak, soykırımcı İsrail'in Filistin ve Lübnana yönelik saldırılarına bir kez daha dikkat çektiler.

Bursaspor, dün akşam oynanan ve 4-1 galip geldikleri maçta, tribünlerde gerçekleştirdikleri protesto ile takımlarına destek verirken, soykırıma sessiz kalmadı. Öte yandan, 19 Ocak'ta Bursa'da oynanan Düzce Cam Düzcespor maçı öncesinde de, "Özgür Filistin" şarkısı eşliğinde çeşitli renklerde kartonlarla Filistin bayrağı koreografisi yaparak 'Kahrolsun İsrail' sloganları attılar.

Gazze Şeridi'nde Durum

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırılarda 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti; kaybolanların sayısı ise 14 binden fazla olarak açıklandı. Bu durum, tribünlerdeki protestoları daha da anlamlı kılıyor.

Celtic Taraftarlarından Destek

Bursaspor'un bu anlamlı protestosuna Celtic'in taraftar grubu North Curve Celtic'ten destek geldi. Celtic taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynadıkları maçta, İsrail'in saldırılarına tepki göstererek tribünlerde Filistin bayrakları açarak, İsrail'e karşı durduklarını gösterdiler.

Ayrıca, "Show Israel The Red Card" (İsrail'e kırmızı kart göster) pankartı açarak destek verdiler. Bu gibi küresel hareketlerin, spor dünyasında yankı bulması dikkat çekiyor.

Maraton Platformu'ndan Açıklama

Maraton Platformu, yaptığı açıklamada, "Filistin katliamına karşı ciddi bir çağrı olan global hareketin parçasıyız. Celtic taraftar grubu Green Brigade, dünyada İsrail için benzer duyguları besleyen tüm taraftarlara çağrıda bulundu, bu hareketin parçası olmaktan gurur duyuyoruz!" ifadesini kullandı.

Grup, ayrıca, "Katilleri aramızda istemiyoruz! İsrail’i futboldan at!" sözüyle, duruşlarını net bir şekilde ortaya koydu.

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