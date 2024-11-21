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Burundi'de 5 Bin 442 Mahkum Affedildi

Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, hapishanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla 5 bin 442 mahkumu affetti.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:48
Burundi'de 5 Bin 442 Mahkum Affedildi

Burundi'de Büyük Af Kararı

Burundi’de hapishanelerdeki yoğunluğun hafifletilmesi amacıyla 5 bin 442 hükümlü için af kararı alındığı duyuruldu. Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, yaptığı açıklamada, hafif suçlardan mahkum olmuş bu sayıdaki mahkumun affedileceğini belirtti.

Açıklama ve Nedenler

Ndayishimiye, "Bu af kanunen zorunlu değil çünkü biz masum insanları affetmiyoruz. Bu karar, kardeşlerimize değişmeleri ve Burundi'nin kalkınmasına katkıda bulunmaları için verilen bir fırsattır." diyerek kararın arkasındaki sebebi açıkladı.

Tahliye Süreci

Af kapsamında şu ana kadar 477 hükümlü özgürlüğüne kavuşmuş durumda. Yaklaşık 14 milyon nüfuslu Burundi'deki 13 hapishanede tutulan toplam 13 bin 211 mahkumdan %41’i yani 5 bin 442 mahkum aftan yararlanarak serbest bırakılacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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