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Burundi'de M Çiçeği Virüsü Tespit Edildi

Bujumbura'da 3 kişide M çiçeği (mpox) virüsü belirlendi, tedbirler alınıyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 20:13
Burundi'de M Çiçeği Virüsü Tespit Edildi

Burundi'de M Çiçeği Virüsü Alarmı

Burundi'nin ticaret merkezi Bujumbura'da 3 bireyde M çiçeği (mpox) virüsü tespit edildi. Burundi Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, 22 Temmuz tarihli bir raporda Kamemge Askeri Hastanesi'ne ateş, eklem ağrısı ve yaygın döküntü şikayetleri ile başvuran 5 kişi hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, bu kişilerden 3'ünde M çiçeği virüsü pozitif çıkarken, virüsle ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Ayrıca, bu kişilerin temas ettiği bireylerin de mutlaka incelemeye tabi tutulacağı vurgulandı.

Bölgesel Yayılma Riski

Burundi'nin komşusu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 23 Temmuz'da hızla yayılan M çiçeği salgını nedeniyle bölgesel yayılma riski konusunda uyarılar yapılmıştı. KDC Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, ülkede yılbaşından bu yana 450 kişi M çiçeğinden dolayı hayatını kaybederken, 11 bin 166 vaka kaydedilmiştir.

DSÖ'nün Uyarıları

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 5 Temmuz'da M çiçeği virüsünün yeni varyantının KDC'nin doğu sınırında hızla yayıldığını ve "şimdiye kadar ki en tehlikeli varyant" olarak nitelendirildiğini bildirmiştir. DSÖ, M çiçeği salgınının başlangıçta cinsel yolla bulaştığını ancak yeni varyantın yakın ten temasıyla da geçebileceğine dair bulgular bulunduğunu aktarmıştır.

Verilere göre, yıl başlangıcından bu yana dünya genelinde 3 bin 100'den fazla M çiçeği vakası kaydedilmiştir. Bu virüs daha önce Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'da ölümlere yol açmıştır.

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