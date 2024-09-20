Burundi'deki M Çiçeği Vakaları: Çocuklar Riski Taşıyor

UNICEF: Burundi'deki M Çiçeği Vakalarının %30'u 5 Yaş Altı Çocuklar

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Doğu ve Güney Afrika Bölgesel Sağlık Danışmanı Paul Ngwakum aracılığıyla yaptığı açıklamada, Burundi'deki M çiçeği (mpox) virüsü vakalarının %30'unun 5 yaş altındaki çocuklardan oluştuğunu bildirdi.

Çocuklar Arasındaki Enfeksiyon Oranı Endişe Verici

Ngwakum, Burundi'deki çocuklar arasındaki enfeksiyon oranlarının ciddi bir endişe kaynağı olduğunu ve bu grubun salgının ağır yükünü taşıdığını dile getirdi.

“Burundi’de bildirilen yaklaşık 600 vakanın üçte ikisi 19 yaş altı çocuklardır. Durum hızla kötüleşti ve son 3 haftada vakalarda %40’tan fazla bir artış gözlemlendi.” şeklinde belirtti. Ayrıca, 5 yaş altı çocuklardan oluşan vakaların acil müdahale gerektirdiğine vurgu yaptı.

Okul Açılışları ve Hedefli Müdahaleler

16 Eylül’de okulların yeniden açıldığı Burundi'de, Ngwakum, “Hedefli müdahalelere acilen ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı.

Ölümler Olmadı, Ancak Dikkat Gerekiyor

Burundi’de virüs nedeniyle henüz bir ölüm yaşanmadığını aktaran Ngwakum, “Coğrafi alan hala sınırlı, ortak çaba ile virüsün yayılmasını kontrol altına alabiliriz. Ancak şimdi harekete geçmek için daha fazla dikkat ve destek şart.” dedi.

DSÖ’den Veri Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Afrika'da 1 Ocak-8 Eylül 2023 tarihleri arasında tespit edilen toplam 25 bin 93 M çiçeği vakası olduğunu ve 723 ölüm gerçekleştiğini belirtti.

Harris, 2024 yılında en fazla M çiçeği vakası bildiren üç ülkenin Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burundi ve Nijerya olacağını ekledi.