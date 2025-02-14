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Busan'daki Otel İnşaatında Yangın: 6 Ölü, 7 Yaralı

Güney Kore'nin Busan kentinde bir otel inşaatında çıkan yangında 6 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:03
Busan'daki Otel İnşaatında Yangın: 6 Ölü, 7 Yaralı

Busan'daki Otel İnşaatında Yangın Felaketi

Güney Kore'nin Busan kentinde, inşaat halindeki bir otelde çıkan yangın korkunç bir trajiye neden oldu. Yangında 6 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi ise yaralandı.

Yangının Sebebi ve Tahliye Çalışmaları

Yonhap'ın itfaiye yetkililerine dayandırdığı habere göre, sabah saatlerinde otelin birinci katında yalıtım malzemesinin tutuşması sebebiyle yangın çıktı. Alevler hızla yayıldı ve yüzden fazla işçi itfaiye ekipleri tarafından yapılan tahliye çalışmaları ile kurtarıldı.

Yangın sonrası, itfaiye yetkilileri, polis ve diğer birimlerin binadaki işçilerin tam sayısını tespit etmeye çalıştığını duyurdu. Olayın ardından yürütülen soruşturma devam ediyor.

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