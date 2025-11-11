Büşra Çan Avrupa Şampiyonu oldu — Durres'te 86 Kg'de Avrupa rekoru

Genç milli sporcu Durres'te tarih yazdı: 107 kg ile Avrupa rekoru

Haltere başladığında çevresindekilerin "halter erkek sporu" sözlerine aldırış etmeyen 19 yaşındaki milli sporcu Büşra Çan, Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonasında 86 kiloda tarihe geçti.

13 yaşında antrenörü Sıtkı Doğan'ın tavsiyesiyle haltere başlayan Çan, 6 yıllık kariyerinde ulusal ve uluslararası arenada önemli başarılara imza attı. Bugüne dek kazandığı 25 madalya ile Türk halterinin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Durres'te düzenlenen şampiyonada Çan, Genç Kadınlar 86 kilo koparma kategorisinde 107 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu. Aynı organizasyonda silkmede 132 kilo ve toplamda 239 kilo ile iki gümüş madalya daha kazanan milli sporcu, turnuvayı çifte madalyayla tamamladı.

Çan'ın uluslararası geçmişi de dikkat çekici: 2022'de Meksika'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 81 kiloda dünya şampiyonu oldu; geçen yıl İspanya'nın León kentinde düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Kadınlar 87 kiloda 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan Çan, kariyerini ve tutkusunu sürdürüyor. 6 yıllık spor yaşamında katıldığı her turnuvada madalya almayı başaran milli sporcu, sporculuk kariyerinde sayısız başarıyla Türk bayrağını dalgalandırdı.

Büşra Çan, haltere başlama sürecini ve yaşadığı zorlukları şöyle anlattı: "19 yaşındayım. 6 yıldır halter yapıyorum. İlk önce ben dart atıyordum ve herkes ön yargılı baktığı için normalde bu spora gelmek istemiyordum. Sonra bir gün hocam geldi, beni çok beğendi. Halterde daha başarılı olacağımı söyledi. Ben de tekrar haltere başladım. Herkes ön yargılı baktığı için ailem halterci olmamı istemiyordu. Fakat ben hocamın sayesinde haltere başladım. Ondan sonra başarılar geldi."

Çan, madalya geçmişini ve son başarısını şöyle paylaştı: "Son müsabakamda Avrupa rekoru kırdım. 2019 yılından bu yana her yıl madalya alıyorum. 13 yaşındaydım, 2019 yılında yapılan Avrupa Şampiyonası’nda ilk madalyamı aldım. O benim için biraz daha önemli bir madalyaydı. Üçüncü oldum. Sonra tekrar ardından 2021’de yarışma Polonya’da yapıldı. Polonya’da ikinci oldum ve ardından 2022’de Meksika Dünya Şampiyonası’nda dünya şampiyonu oldum. 2022’de tekrar Avrupa Şampiyonu oldum. 2023’de Avrupa ikincisi oldum. 2024’te büyükler kategorisinde ilk defa yarıştım ve milli sporcu oldum. Orada da tekrar üçüncü oldum. 2024’te yapılan Dünya Şampiyonası’nda da ikinci oldum. Ardından tekrar Avrupa Şampiyonası yapıldı. Yine ikinci oldum. Bu yıl yapılan yarışmada da şampiyon olup rekor kırdım."

Şampiyonluğun kendisi için unutulmaz olduğunu belirten Çan, sözlerine şöyle devam etti: "Avrupa şampiyonu olduğum o an benim içi gerçekten tarif edilemez bir duygu oldu. Zaten kaç yıldır rekorları, şampiyonlukları kaçırdığım için gerçekten kendi adıma çok mutlu oldum. Özellikle ülkeme böyle bir başarı kazandırdığım için çok mutluyum ve gururluyum. Biz normalde 3 veya 6 madalya bekliyorduk. Ben geçen yıl ameliyat olunca bütün planlar altüst oldu ve sonra tekrar başladım. 3 aylık bir antrenmanla çıktığım yarışmada şampiyon olup rekor kırdım. Tarif edilemez bir duygu ve nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum ama çok gurur verici. İnsanın tüyleri diken diken oluyor."

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zarfie Pancar ise öğrencilerinin uluslararası başarısından gurur duyduklarını belirterek, "Bizler öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Onlar sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası başarılarıyla da adını duyurdular. Her zaman sporcularımızın yanındayız. Önümüzdeki müsabakalarda onlara başarılar diliyoruz" dedi.

