Bütçe görüşmeleri sona erdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi görüşmeleri tamamlandı. Merkezi Yönetim bütçesine göre genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 11 trilyon 7 milyar 879 milyon 53 bin Türk Lirası, özel bütçeli idarelere 865 milyar 477 milyon 685 bin Türk Lirası, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 38 milyar 381 milyon 178 bin Türk Lirası ödenek ayrıldı.

Gelirler ise genel bütçenin gelirleri 8 trilyon 353 milyar 29 milyon 549 bin Türk Lirası, özel bütçeli idarelerin gelirleri 66 milyar 912 milyon 570 bin Türk Lirası öz gelir, 801 milyar 477 milyon 675 bin Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 868 milyar 390 milyon 245 bin Türk Lirası, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 37 milyar 379 milyon 503 bin Türk Lirası öz gelir, bir milyar bir milyon 675 bin Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 38 milyar 381 milyon 178 bin Türk Lirası olarak tahmin edildiği kaydedildi. 2024 Merkezi Yönetim Bütçesi son olarak oylamaya sunulacak ve daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girecek.