Butik Var Mısın: Yenilikçi Mağaza İhtiyaç Sahiplerine Umut Oluyor

Butik Var Mısın Mağazası Açıldı

Bağışlanan ürünleri yenileyerek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefleyen Butik Var Mısın mağazası, Ankaralıların destekleriyle kapılarını açtı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Var Mısın Uluslararası Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle kurulan mağaza, hayırseverlerin bağışladığı ikinci el kıyafetleri etkin bir şekilde kullanıyor.

Erzurum Mahallesi’nde Yenilikçilik ve Geri Dönüşüm

Çankaya İlçesi Erzurum Mahallesi Eceabat Sokağı’nda bulunan mağaza, gönüllüler tarafından temizlenen, onarılan ve estetik açıdan yeniden düzenlenen ikinci el kıyafetleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor. Mağazada günlük giyim malzemeleri, çocuklar için kitaplar, aksesuarlar, oyuncaklar, gelinlik ve damatlıklar yer alıyor.

Ürün Bağışları ve Yardım Projesi

Var Mısın Uluslararası Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mustafa Tolga Tokluoğlu, mağazanın sadece ihtiyaç sahiplerine yardım etmekle kalmadığını, aynı zamanda büyük bir geri dönüşüm projesi olduğunu vurguladı. "Bağışlanan ürünler atölyemizde yıkandıktan, ütülendikten ve gerekirse tadilat yapıldıktan sonra sıfır ürün olarak mağazamızda sergilenmektedir,” dedi.

Kolay Erişim ve Destek Süreci

Ürün bağışlarında herhangi bir kısıtlama olmadığını belirten Tokluoğlu, çocuk, erkek, kadın, oyuncak ve kitap gibi her türlü bağışın kabul edileceğini ifade etti. İhtiyaç sahiplerinin isimleri kaydedilerek, her birine aylık 3 parça ürün alma hakkı sunuluyor; ancak bu süreçte herhangi bir belge talep edilmiyor. “Ben burada alışveriş yapmak istiyorum diyen herkese kapılarımız açık,” diye ekledi.

"Elimizden geldiğince bağışçılar ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya gayret gösteriyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında 7 farklı ülkede yardım faaliyetlerimiz devam ediyor,” diyerek derneğin faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Mağazanın açılışına, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Daire Başkanı Mehmet Fatih Günay da katıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Var Mısın Uluslararası Yardımlaşma Derneği'nin işbirliğiyle hayata geçirilen "Butik Var Mısın" mağazası, Ankaralıların bağışladığı ikinci el kıyafetleri yenileyerek ihtiyaç sahiplerine sunmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Var Mısın Uluslararası Yardımlaşma Derneği'nin işbirliğiyle hayata geçirilen "Butik Var Mısın" mağazası, Ankaralıların bağışladığı ikinci el kıyafetleri yenileyerek ihtiyaç sahiplerine sunmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Var Mısın Uluslararası Yardımlaşma Derneği'nin işbirliğiyle hayata geçirilen "Butik Var Mısın" mağazası, Ankaralıların bağışladığı ikinci el kıyafetleri yenileyerek ihtiyaç sahiplerine sunmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Var Mısın Uluslararası Yardımlaşma Derneği'nin işbirliğiyle hayata geçirilen "Butik Var Mısın" mağazası, Ankaralıların bağışladığı ikinci el kıyafetleri yenileyerek ihtiyaç sahiplerine sunmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Var Mısın Uluslararası Yardımlaşma Derneği'nin işbirliğiyle hayata geçirilen "Butik Var Mısın" mağazası, Ankaralıların bağışladığı ikinci el kıyafetleri yenileyerek ihtiyaç sahiplerine sunmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Var Mısın Uluslararası Yardımlaşma Derneği'nin işbirliğiyle hayata geçirilen "Butik Var Mısın" mağazası, Ankaralıların bağışladığı ikinci el kıyafetleri yenileyerek ihtiyaç sahiplerine sunmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Var Mısın Uluslararası Yardımlaşma Derneği'nin işbirliğiyle hayata geçirilen "Butik Var Mısın" mağazası, Ankaralıların bağışladığı ikinci el kıyafetleri yenileyerek ihtiyaç sahiplerine sunmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Var Mısın Uluslararası Yardımlaşma Derneği'nin işbirliğiyle hayata geçirilen "Butik Var Mısın" mağazası, Ankaralıların bağışladığı ikinci el kıyafetleri yenileyerek ihtiyaç sahiplerine sunmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Var Mısın Uluslararası Yardımlaşma Derneği'nin işbirliğiyle hayata geçirilen "Butik Var Mısın" mağazası, Ankaralıların bağışladığı ikinci el kıyafetleri yenileyerek ihtiyaç sahiplerine sunmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Var Mısın Uluslararası Yardımlaşma Derneği'nin işbirliğiyle hayata geçirilen "Butik Var Mısın" mağazası, Ankaralıların bağışladığı ikinci el kıyafetleri yenileyerek ihtiyaç sahiplerine sunmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Var Mısın Uluslararası Yardımlaşma Derneği'nin işbirliğiyle hayata geçirilen "Butik Var Mısın" mağazası, Ankaralıların bağışladığı ikinci el kıyafetleri yenileyerek ihtiyaç sahiplerine sunmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Var Mısın Uluslararası Yardımlaşma Derneği'nin işbirliğiyle hayata geçirilen "Butik Var Mısın" mağazası, Ankaralıların bağışladığı ikinci el kıyafetleri yenileyerek ihtiyaç sahiplerine sunmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Var Mısın Uluslararası Yardımlaşma Derneği'nin işbirliğiyle hayata geçirilen "Butik Var Mısın" mağazası, Ankaralıların bağışladığı ikinci el kıyafetleri yenileyerek ihtiyaç sahiplerine sunmaya başladı.