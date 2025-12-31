DOLAR
BUÜ 2024 Kalite Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 2024 kalite çalışmaları 33 ödülle taltif edildi; yöneticiler kalite ve akreditasyon başarısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:47
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesinde 2024 yılı boyunca yürütülen kalite odaklı çalışmalar, düzenlenen kapsamlı bir törenle ödüllendirildi. Tören, üniversitenin kalite kültürünü öne çıkaran buluşma niteliği taşıdı.

Tören, Kategoriler ve Ödüller

Ödüller; fakülte, meslek yüksekokulu, birim, akademisyen, idari personel ve öğrenciler olmak üzere altı farklı kategoride verildi. BUÜ Kalite Koordinatörlüğü tarafından organize edilen törende; Akreditasyon Ödülü, Birim Kalite Ödülü, Öğrenci Memnuniyet Anketi Ödülü, Mezunlarla Etkileşim Ödülü, Toplumsal Katkı Ödülü ve Kalite Gönüllüsü Ödülü başlıkları altında toplam 33 ödül takdim edildi.

Törene Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Cafer Çiftci, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Rektör Yılmaz: Kalite, Araştırma Üniversitesinin Belirleyici Unsuru

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin "Araştırma Üniversitesi" kimliğini koruma ve geliştirme kararlılığına vurgu yaptı. Yılmaz, akademik performansın sadece rakamlardan ibaret olmadığını; kalite süreçleriyle taçlandırılan bir eğitim ve araştırma kültürünün kalıcılık sağladığını belirtti. Üniversiteler arası rekabetin yoğunlaştığını hatırlatan Yılmaz, BUÜ'nün program akreditasyonlarında önemli bir ivme yakaladığını ve hedef gruplardaki ortalamaları yakaladığını söyledi. Elde edilen başarıların kurumsal motivasyon kaynağı olduğunu ifade ederek süreçte katkı sunan tüm gönüllülere teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Kırıştıoğlu: Süreklilik ve Dinamizm Gerekiyor

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, kalitenin sonu olmayan bir iyileştirme yolculuğu olduğunu vurguladı. BUÜ içinde bu bilincin yaygınlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kırıştıoğlu, fen ve sağlık bilimleriyle birlikte sosyal bilimlerde de kalite çalışmalarının hız kazandığını belirtti. Mezunlarla etkileşim ve toplumsal katkı alanlarında ilerleme gerekliliğine işaret eden Kırıştıoğlu, akreditasyon belgelerinin süreli olduğunu hatırlatarak başarının sürdürülebilir kılınması için dinamizmin korunması gerektiğini söyledi ve kalite gönüllüsü öğrencilere ile koordinatörlük ekibine teşekkür etti.

Kalite Koordinatörü Özdemir: Kalite Bir Kültürdür

Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Yasemin Özdemir, BUÜ'nün inşa ettiği kalite güvence sisteminin sadece formlar ve denetimlerden ibaret olmadığını, yaşayan bir kültür olduğunu belirtti. Üniversitenin YÖKAK tarafından verilen 5 yıllık tam kurumsal akreditasyona sahip seçkin kurumlar arasında yer almasının ve ISO 9001 2015 belgesinin yenilenmesinin bu başarının somut kanıtları olduğunu söyledi. Özdemir, ulaşılan 29 program akreditasyonu ve 25 TYÇ etiketinin uluslararası standartlarla tam uyumu simgelediğini ifade ederek, disiplinli çalışmanın önemine değindi, yönetimi ve tüm paydaşları teşekkür ederek ödül alanları tebrik etti.

Tören, üniversitenin kalite odaklı vizyonunu pekiştiren ve geleceğe dönük hedeflere motivasyon sağlayan bir etkinlik olarak kayda geçti.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

