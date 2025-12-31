DOLAR
BUÜ Hastanesi'ne İkinci Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Açıldı

BUÜ Hastanesi, hayırsever desteğiyle depo alandan dönüştürülen modern ikinci Ortopedi ve Travmatoloji kliniğini hizmete açtı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:29
Hayırsever desteğiyle depo alanı modern bir kliniğe dönüştürüldü

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi, hayırseverlerin desteğiyle altyapı çalışmaları tamamlanan ve modern imkanlarla donatılan ikinci Ortopedi ve Travmatoloji kliniğini törenle hizmete açtı. Daha önce depo olarak kullanılan alanın dönüştürülmesiyle oluşturulan yeni klinik, bölümün yatak kapasitesinin artmasını sağlayacak.

Törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Dekan Prof. Dr. Funda Coşkun, Başhekim Prof. Dr. Halil Sağlam, Prof. Dr. Kemal Durak, Prof. Dr. Şahin Aslan ile akademik ve idari personel katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, projede emeği geçen akademik kadro ve idari birimlere teşekkür ederek üniversite kaynaklarının etkin kullanımına vurgu yaptı. Yılmaz, hastanenin geniş bir bölgeye hizmet veren köklü bir yapı olduğunu ve binanın yaşlanmasıyla altyapı ihtiyaçlarının arttığını belirtti; bu noktada bağışçı desteğinin kritik önemine dikkat çekti ve hocaların hayırseverlerle kurduğu köprünün üniversiteye değer kattığını söyledi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, açılışın fakülte içinde bir domino etkisi oluşturduğunu, depo alanlarının tasnif edilip boşaltılması sonrası modern bir kliniğin inşa edilmesinin büyük özveri gerektirdiğini vurguladı. Coşkun, sınırlı bütçelerle hayata geçirilmesi zor projelerin bağışçılar sayesinde mümkün olduğunu ifade etti.

Başhekim Prof. Dr. Halil Sağlam, açılan alanın 2018 yılından bu yana depo ihtiyacı nedeniyle hasta kabulüne kapalı olduğunu hatırlattı. Yapılan planlamalarla depo sorununun çözüldüğünü ve bunun Ortopedi Anabilim Dalı için ikinci bir kliniğin açılmasına imkan sağladığını belirtti. Sağlam, yaklaşık iki yıllık hazırlık sürecinin ardından bu hedefe ulaşıldığını ve bunun hasta sirkülasyonunu ile müdahale kapasitesini artıracağını söyledi.

Törende, açılış kurdelesi Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Dekan Prof. Dr. Funda Coşkun, Başhekim Prof. Dr. Halil Sağlam, projeye katkı veren Prof. Dr. Kemal Durak ve Prof. Dr. Şahin Aslan ile bağışçılar tarafından kesildi.

Yeni kliniğin hem klinik hizmetlerde hem de bilimsel araştırmalarda çıtayı yükselteceği; hastanenin sunduğu hizmet kapasitesine doğrudan katkı sağlayacağı vurgulandı.

