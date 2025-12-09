BUÜ imzalı CERN-DRD1 Projesi: Gazlı Dedektörlerle Türkiye'nin Parçacık Fiziği Gücü Artıyor

BUÜ'den CERN İşbirliğiyle Parçacık Fiziğinde Yeni Adım

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Özkan Şahin tarafından yürütülen "CERN-DRD1 İşbirliği Kapsamında Gazlı Detektörlerde Performans Geliştirme Çalışmaları" başlıklı proje, TENMAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu.

Projenin kapsamı ve finansmanı

Ocak 2026'da başlayacak ve 3 yıl sürecek proje, gazlı dedektör teknolojilerinde performans artırmaya yönelik çalışmaları içerecek. Proje, 3 milyon TL bütçe ile desteklenecek ve hedefi, Türkiye’nin parçacık fiziği araştırma kapasitesini güçlendirmek.

Uzun soluklu CERN işbirliği

Prof. Dr. Özkan Şahin, proje kapsamında gazlı parçacık detektörlerinin performansını artırmaya yönelik gelişmiş simülasyonlar ve yeni fizik modelleri geliştirileceğini, ayrıca hem CERN'de hem de BUÜ'de deneysel uygulamalar yapılacağını belirtti. Şahin, "Üniversitemiz ile CERN’in ilişkileri 2007 yılına dayanıyor. Üniversite, 2009 yılında RD51 İşbirliği’nin kurucu üyelerinden biri, 2024 yılında oluşturulan DRD1 İşbirliği’nin de kurucu üyesi olarak görev almayı sürdürüyor. Ben de BUÜ CERN-DRD1 Takım Lideri ve DRD1 bünyesindeki WG4 (Dedektör Fiziği Modelleme ve Simülasyon) çalışma grubunun yöneticilerinden biri olarak görev yapıyorum" dedi.

Genç araştırmacılar ve altyapı

Projede doktora öğrencisi Caner Sarı ve yüksek lisans öğrencisi Zeynep Karagöz araştırmacı olarak görev alacak. Prof. Dr. Şahin, genç araştırmacıların üç yıl boyunca teorik modelleme ve deneysel doğrulama süreçlerinde uzmanlaşarak Türkiye’nin insan kaynağına katkı sağlayacağını vurguladı. Ayrıca 2014-2018 yılları arasında BUÜ’de kurulan Gazlı Detektör Araştırma Laboratuvarı'nın proje kapsamında uluslararası standartlara taşınacağını ve birçok kritik deneyin ilk kez üniversite bünyesinde gerçekleştirilebileceğini aktardı.

Stratejik bilgi üretimi ve sürdürülebilir teknolojiler

Proje çıktılarının yalnızca yüksek enerji fiziğine değil; nükleer güvenlik, medikal görüntüleme ve erken uyarı sistemleri gibi stratejik alanlara da bilgi transferi sağlaması hedefleniyor. Ekip ayrıca çevre dostu yeşil gazlar (HydroFluoroOlefin vb.) üzerine kapsamlı analiz yapacak ve dedektör teknolojisinde sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirecek. Elde edilecek verilerin, CERN tarafından planlanan Future Circular Collider (FCC) ve benzeri uluslararası deneylerin hazırlık çalışmalarına katkı sunması bekleniyor.

Prof. Dr. Özkan Şahin, "Bu destek, yalnızca üniversitemiz için değil, Türkiye’nin CERN projeleri içindeki görünürlüğü ve katkısı açısından büyük önem taşıyor. Elde edeceğimiz sonuçlar, hem genç araştırmacılarımızın yetişmesine hem de dünya ölçeğindeki dedektör teknolojilerinde yenilikçi yaklaşımlara zemin hazırlayacak" diye konuştu.

BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgin Osman da proje ekibini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

