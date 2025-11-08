BUYSAD ile Mudanya Üniversitesi'nden Üniversite‑Sanayi İş Birliği

BUYSAD Yönetim Kurulu, Mudanya Üniversitesi'ni ziyaret etti

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Yönetim Kurulu, Bursa’nın ilk vakıf üniversitesi olan Mudanya Üniversitesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, endüstriyel yemek sektörü ile eğitim kurumları arasında geliştirilebilecek iş birliği seçenekleri detaylı şekilde ele alındı.

Sektörün geleceğine yatırım

BUYSAD Başkanı Abidin Şakir Özen, ziyaretin amacını nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi ve akademik bilgiyle sektör tecrübesinin bir araya getirilmesi olarak açıkladı. Özen, "Üniversitelerimizle kuracağımız köprüler, sektörümüzün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Gençlerin sektöre ilgisini artıracak, aynı zamanda bilimsel temelli üretim kültürünü güçlendirecek adımlar atmak istiyoruz" dedi.

"Üniversite‑sanayi iş birliği her iki taraf için de değerli"

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl ise özel sektörle yapılacak iş birliklerinin önemine dikkat çekti. Bingöl, "Üniversite‑sanayi iş birliği, öğrencilerimizin mesleki gelişimi kadar sektörlerin yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmesi için de büyük fırsatlar sunuyor. BUYSAD ile yapılacak ortak çalışmaların bu açıdan değerli bir başlangıç olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ortak projelere zemin hazırlanıyor

Ziyarette ortak eğitim programları, staj seçenekleri ve araştırma projeleri gibi başlıklar gündeme geldi. Taraflar, üniversite ile sektör arasında karşılıklı bilgi paylaşımını artıracak yeni iş birliği modellerinin hayata geçirilmesi konusunda görüş birliğine vardı. BUYSAD Başkanı Özen, "Bu tür ziyaretler, geleceğin nitelikli kadrolarının yetişmesine katkı sağlayacak uzun vadeli ortak projelerin ilk adımıdır" değerlendirmesinde bulundu.

