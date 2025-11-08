BUYSAD ve Mudanya Üniversitesi'nden Üniversite-Sanayi İş Birliği Hamlesi

BUYSAD Yönetim Kurulu, Mudanya Üniversitesi'ni ziyaret ederek ortak eğitim, staj ve araştırma projeleriyle üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 15:04
Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Yönetim Kurulu, Bursa’nın ilk vakıf üniversitesi olan Mudanya Üniversitesini ziyaret etti. Ziyarette, endüstriyel yemek sektörü ile eğitim kurumları arasında kurulabilecek iş birliği imkanları kapsamlı şekilde ele alındı.

Ziyaretin amacı ve beklentiler

BUYSAD Başkanı Abidin Şakir Özen, ziyaretin hedefini nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi ve akademik bilgiyle sektör tecrübesinin buluşturulması olarak açıkladı. Özen, "Üniversitelerimizle kuracağımız köprüler, sektörümüzün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Gençlerin sektöre ilgisini artıracak, aynı zamanda bilimsel temelli üretim kültürünü güçlendirecek adımlar atmak istiyoruz. Bu tür ziyaretler, geleceğin nitelikli kadrolarının yetişmesine katkı sağlayacak uzun vadeli ortak projelerin ilk adımıdır" ifadelerini kullandı.

Ortak çalışmalar ve uzlaşılan başlıklar

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl ise özel sektörle yapılacak iş birliklerinin önemine dikkat çekti ve "Üniversite-sanayi iş birliği, öğrencilerimizin mesleki gelişimi kadar sektörlerin yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmesi için de büyük fırsatlar sunuyor. BUYSAD ile yapılacak ortak çalışmaların bu açıdan değerli bir başlangıç olacağına inanıyoruz" dedi.

Ziyarette ortak eğitim programları, staj imkanları ve araştırma projeleri gibi öncelikli başlıklar gündeme geldi. Taraflar, üniversite ile sektör arasında karşılıklı bilgi paylaşımını artıracak yeni iş birliği modellerinin hayata geçirilmesi konusunda görüş birliğine vardı ve uzun vadeli projeler için adımlar atılmasını kararlaştırdı.

