Büyük Aile Platformu Gündüz Kuşağı Programlarına Dikkat Çekiyor

Büyük Aile Platformu Balıkesir Şubesi, olumsuz gündüz kuşağı yayınlarına karşı imza kampanyası başlattı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 12:15
Büyük Aile Platformu Gündüz Kuşağı Programlarına Dikkat Çekiyor

Büyük Aile Platformu Olumsuz Yayınlara Karşı İmza Kampanyası Başlattı

Büyük Aile Platformu Balıkesir Şubesi, ulusal televizyon kanallarında yayınlanan gündüz kuşağı programlarının toplum üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik farkındalık yaratmak amacıyla imza toplama kampanyası başlattı.

Vatandaşlar Bilgilendiriliyor

Zağnos Paşa Camii Meydanı'nda kurulan stantta, platform üyeleri vatandaşları çocuk istismarı, cinsel taciz, saldırı, şiddet ve cinayet gibi unsurların gündüz kuşağı programlarında nasıl işlenildiği konusunda bilgilendirdi. Aynı zamanda, reyting uğruna toplumun genel ahlakına zarar veren bu tür içeriklerin yaygınlaşmasının olumsuzlukları üzerinde duruldu.

Kampanya Hedefleri

Toplanacak imzaların, gerekli düzenlemelerin yapılması talebiyle ilgili kurumlara teslim edilmesi planlanıyor. Balıkesir Aile Platformu Temsilcisi Mustafa Yıldırım, gündüz kuşaklarının yerine daha kaliteli yapımların getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yıldırım, Türk örf ve adetlerine sahip çıkacaklarını belirterek, "Gerekli imzaları toplayıp Meclis'e, Cumhurbaşkanlığımıza ve RTÜK'e başvurularda bulunacağız. Balıkesirli vatandaşlarımızın bu konuda büyük ilgisiyle karşılaştık. İstenilen hedefe ulaşacağımızı ümit ediyorum. Hedefimiz Balıkesir'de 25 bin imza toplamak. Balıkesirli duyarlı kardeşlerimizin bize destek vermesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Büyük Aile Platformu Balıkesir Şubesi, ulusal televizyon kanallarında yayınlanan gündüz kuşağı...

Büyük Aile Platformu Balıkesir Şubesi, ulusal televizyon kanallarında yayınlanan gündüz kuşağı programlarının toplum üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik başlatılan kampanya kapsamında, kentte imza toplamaya başladı.

Büyük Aile Platformu Balıkesir Şubesi, ulusal televizyon kanallarında yayınlanan gündüz kuşağı...

Büyük Aile Platformu Balıkesir Şubesi, ulusal televizyon kanallarında yayınlanan gündüz kuşağı programlarının toplum üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik başlatılan kampanya kapsamında, kentte imza toplamaya başladı.

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Büyük Aile Platformu Gündüz Kuşağı Programlarına Dikkat Çekiyor
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