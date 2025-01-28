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Büyük Birlik Partisi 32 Yaşında: Yörükçüoğlu'ndan Vefa Mesajı

BBP, kuruluşunun 32. yılını kutluyor. Genel Başkan Yardımcısı Yörükçüoğlu, Hakk'a hizmet prensibiyle yola devam ettiklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:21
Büyük Birlik Partisi 32 Yaşında: Yörükçüoğlu'ndan Vefa Mesajı

Büyük Birlik Partisi 32 Yaşında

Büyük Birlik Partisi (BBP), kuruluşunun 32. yıl dönümünü kutluyor. BBP Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, kutlamalar öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Şehit Liderin Yolundan Ayrılmayacağız

Yörükçüoğlu, "Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun riyasetinde ve ondan sonrasında da onun yolundan hiç ayrılmayarak milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Bizim siyasetteki varoluş amacımız Hakk'a hizmet, halka hizmettir." ifadelerini kullandı.

BBP, 6 Aralık 1992'de Ankara Söğütözü'nde yapılan Siyasi Karar Kurultayı ile kurulma kararı almış ve 29 Ocak 1993'te siyasete adım atmıştır. Yaklaşık 16 yıl boyunca BBP Genel Başkanlığını yürüten Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da bir helikopter kazasında hayatını kaybetmiştir.

32 Yıldır Süregelen Hizmet Misyonu

Yörükçüoğlu, BBP'nin 32 yıl boyunca millete adanmış bir hizmet misyonu ile hareket ettiğini belirterek, bu yılki etkinliğin temasının "Hakk'a adanmış millet sevdası BBP 32 yaşında" olarak belirlendiğini duyurdu.

Yarın, 81 ilden gelen teşkilat mensupları ile birlikte kuruluş yıl dönümü etkinliği düzenleyeceklerini bildiren Yörükçüoğlu, katılımcılara BBP'nin 32 yıllık geçmişini anlatan bir sinevizyon gösterisi sunacaklarını ifade etti. Ayrıca, programda Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatına da yer verileceği belirtildi.

Bölge etkinliklerinde BBP ailesinin kardeşliğini yeniden hissedeceği bir atmosfer yaratılacağının altını çizen Yörükçüoğlu, "O yüzden, BBP sevdalılarını, destekçilerini etkinliğimize davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Vefa ile Sürdürülen Hizmetler

Milliyetçi, ülkücü, Türk İslamcılık görüşünü benimseyen bir siyasi parti olduklarını dile getiren Yörükçüoğlu, "Şehit liderimizin yolundan ayrılmadan hizmetlerimize devam ediyoruz" şeklinde ekledi.

BBP, siyasi mevcudiyetinin temelinde Hakk'a hizmet anlayışının yattığını belirterek, bu şuurla hareket edeceklerini vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, partinin kuruluş yıl dönümüne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, partinin kuruluş yıl dönümüne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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