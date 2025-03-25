Büyük Birlik Partisi Kerkük'te Kardeşlik İftarı Düzenledi

Büyük Birlik Partisi, Irak Türkmen Cephesi'nin davetiyle Kerkük'te iftar programı düzenledi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 17:51
Büyük Birlik Partisi Kerkük'te Kardeşlik İftarı Düzenledi

Büyük Birlik Partisi Kerkük'te Kardeşlik İftarı Düzenledi

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) daveti üzerine, Irak'ın Kerkük kentine gelen Büyük Birlik Partisi (BBP) heyeti, çeşitli temaslarda bulunarak kardeşlik bağlarını güçlendirdi.

BBP heyeti, Kerkük'te ITC Başkanı Hasan Turan, Türkmen yetkililer ve Türkmen sivil toplum örgütleri ile kültürel faaliyet gösteren dernekleri ziyaret etti. Partinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partisinin her yıl Türklerin yaşadığı bölgelerde iftar toplantılarına katılma geleneğini sürdürmek amacıyla Kerkük'e geldiklerini ifade etti.

Yörükçüoğlu, heyette Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Emir Serin ve Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Şafak Çomaklı gibi isimlerin bulunduğunu belirtti. Kerkük'te düzenledikleri toplu iftarla Türkmen kardeşleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi ve artık sık sık Kerkük'ü ziyaret edeceklerini kaydetti.

Mübarek ramazan ayı dolayısıyla Türkiye'nin çeşitli kentlerinde iftar toplantılarına katıldıklarını belirten Yörükçüoğlu, bu etkinlikte samimiyet ve kardeşlik ortamının oluştuğunu vurguladı. Ayrıca, diğer bölgelerdeki Türk topluluklarıyla da bir araya gelme çabalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

"Geçen hafta Makedonya, Kosova, Karadağ ve Sırbistan'ın Yeni Pazar bölgesindeki kardeşlerimizle bir araya geldik ve hasret giderdik. İftar toplantılarına katıldık ve kardeşliğimizi pekiştirdik. Bugün de Kerkük'te olmaktan mutluluk duyuyoruz," diyen Yörükçüoğlu, Osmanlı'nın çekildiği topraklarda kalan Türk topluluklarını asla unutmadıklarını vurguladı.

Yörükçüoğlu, Kerkük'e gelerek aradan uzun yıllar geçmesine rağmen buradaki Türkmenleri unuttukları mesajını vermek istediklerini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin tüm mazlum coğrafyalarda şefkatli bir el olduğunu, Kerkük'te de kendi kardeşlerinin arasında bulunduklarını ifade etti.

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) daveti üzerine Irak'ın Kerkük kentini ziyaret eden Büyük Birlik...

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) daveti üzerine Irak'ın Kerkük kentini ziyaret eden Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) bir heyet kentte çeşitli temaslarda bulundu. BBP Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) daveti üzerine Irak'ın Kerkük kentini ziyaret eden Büyük Birlik...

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) daveti üzerine Irak'ın Kerkük kentini ziyaret eden Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) bir heyet kentte çeşitli temaslarda bulundu. BBP Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

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