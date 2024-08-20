Büyük Derbent Köyünde Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Büyük Derbent Köyünde Yangın Söndürme Çalışmaları
Batı Trakya'nın Meriç ilçesine bağlı Büyük Derbent köyünde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangının öğle saatlerinde başladığı ve şiddetli yangın koşulları nedeniyle 45 itfaiyeci, 14 yangın söndürme aracı, 3 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopterle söndürme çalışmalarının yapıldığı bildirildi.
Yangının Nedenine Dair Değerlendirmeler
Yetkililer, bu yangının büyük ihtimalle yıldırım düşmesi nedeniyle çıktığını belirtiyor. Geçtiğimiz yıl Meriç'teki orman yangınlarında 28 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin ise yaralandığı hatırlatıldı.
Önceki Yangınlarda Yaşanan Kayıplar
Geçtiğimiz Ağustos ayında Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan yangında, şiddetli rüzgarların etkisiyle yangın farklı bölgelere sıçramış ve bir can kaybı yaşanmıştı.