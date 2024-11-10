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Büyük Önder Atatürk, 86. Yılında Katar'da Anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Katar'ın Doha şehrinde düzenlenen törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 13:02
Büyük Önder Atatürk, 86. Yılında Katar'da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle yad edildi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen "10 Kasım Atatürk'ü Anma" günü kapsamında düzenlenen etkinlik, yerel saatle 09.05'teki saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşunun ardından Büyükelçilikteki Türk bayrağı yarıya indirildi ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu, KKTC Doha Temsilciliği Misyon Şefi Huriye Hançerli ve ülkede faaliyet gösteren Türk kurumlarının yetkilileri, büyükelçilik çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Göksu, "Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. Ardından, Doha Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Deniz Albay Özgür Özkan, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Özkan, "Onun büyüklüğünü her geçen gün daha iyi anlıyoruz" şeklinde ifadelerde bulundu.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86....

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle anıldı. Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinde "10 Kasım Atatürk'ü Anma" günü kapsamında düzenlenen törende yerel saatle 09.05'teki saygı duruşunun ardından Büyükelçilikteki Türk bayrağı yarıya indirildi, ardından İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86....

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle anıldı. Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinde "10 Kasım Atatürk'ü Anma" günü kapsamında düzenlenen törende yerel saatle 09.05'teki saygı duruşunun ardından Büyükelçilikteki Türk bayrağı yarıya indirildi, ardından İstiklal Marşı okundu.

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