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Büyük Önder Atatürk 86. Yılında Saygıyla Anıldı

Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen törenlerle Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla anıldı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 11:45
Büyük Önder Atatürk 86. Yılında Saygıyla Anıldı

Türkiye’de Atatürk’ü Anma Törenleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis gibi illerde düzenlenen törenlerle anıldı.

Gaziantep’te Anma Programı

Gaziantep’te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende Vali Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Eren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okunarak etkinlik sona erdi.

Şanlıurfa’daki Kutlama

Şanlıurfa’da Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Aksoy ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak anma programını başlattı. Karaköprü Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinlikte konuşmalar yapıldı ve Atatürk temalı gösteriler sergilendi.

Kahramanmaraş’ta Anma Töreni

Kahramanmaraş’ta eski valilik binası önünde düzenlenen törende Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törene katılan birçok vatandaş ve öğrenci, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile anmayı gerçekleştirdi.

Malatya’da Saygı Duruşu

Malatya’da Atatürk Caddesi'ndeki etkinlikte, Vali Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, anıta çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından, Vali Yavuz’un yaptığı konuşmada Atatürk’ün mirasına vurgu yapıldı, program öğrenci gösterileriyle devam etti.

Adıyaman ve Kilis’teki Anmalar

Adıyaman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende Vali Osman Varol ile Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Kilis'te ise Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törende, Vali Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Doğu anıta çelenk sundu ve program bayrakların yarıya indirilmesiyle tamamlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86....

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Malatya'da düzenlenen törenle anıldı. 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86....

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Malatya'da düzenlenen törenle anıldı. 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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