Büyük Taarruz 4. Uluslararası Kısa Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Büyük Taarruz 4. Uluslararası Kısa Film Festivali Ödül Töreniyle Sona Erdi

Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 4. Uluslararası Kısa Film Festivali" ödül töreniyle sona erdi.

Kapanış Töreninde Konser ve Onur Ödülü

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Korel Otel'de gerçekleştirilen festivalin kapanış töreninde Filistinli müzisyenler Fares Anbar, Mohamed Al-Ashi ve Ahmed Al-Madhoun bir konser verdi.

Finale kalan kısa filmlerin video gösteriminin ardından Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, usta oyuncu Türkan Şoray'a "Türk Sineması Onur Ödülü"'nü takdim etti. Ayrıca Şoray'a, Afyonkarahisar'da 1970-1985 yıllarında kullanılan antika ayaklı bir fotoğraf makinesi hediye edildi.

Ödül sonrası konuşan Şoray, 1973 yılında Afyonkarahisar'ın köylerinde 'Açlık' filmi çektiklerini hatırlatarak takdim edilen plakete teşekkür etti.

Vali Yiğitbaşı'nın Mesajı ve Organizasyon

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kısa film festivalinin her yıl coşkusunun katlanarak arttığını söyledi. Gençlerin festivale başvuru ve katkılarının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Son iki yıldır Türk sinemasının, Yeşilçam'ın üstatlarıyla sizleri buluşturmak ve tanıştırmak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Festivale katkı sağlayan, bugüne gelmesine emek veren tüm paydaşlarımıza, gençlerimize, sinemaseverlere ve onur konuğumuza tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum."

Yiğitbaşı, bu sene Gazze'yle ilgili farkındalıkların daha da artması temennisiyle Gazze belgeselinin yanı sıra Filistinli müzisyenlerin konser verdiğini kaydetti.

Konuşmanın ardından Festival Direktörü Sevda Dursun, Vali Yiğitbaşı'na plaket takdim etti. İl protokolü de Filistinli müzisyenler, festival jürisi ve görev alan gönüllü öğrencilere plaket ile sertifika verdi.

Yarışma Sonuçları ve Katılım

Festivale, 189 ülkeden 2 binin üzerinde başvuru geldi ve yapılan değerlendirme sonucu 24 film finale kaldı.

Yarışmada ödüller şu şekilde dağıldı: Birinci "Rehber" filmiyle yönetmen Mert Erez, ikinci "Blur" filmiyle İranlı yönetmen Sahra Asadollahi, üçüncü "Babamın Arkadaşı" filmiyle yönetmen Kemal Akçay oldu.

Afyonkarahisar'daki öğrencilere yönelik düzenlenen Büyük Taarruz Özel Ödülü ise "Şehrin Ritmi: Kadın Vatmanlar" belgesel filmiyle İremnur Güler'e verildi.

