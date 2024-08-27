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Büyük Taarruz'un 102. Yılı Törenle Anıldı

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 102. yılı, Şehitlikte düzenlenen törenle kutlandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 13:38
Büyük Taarruz'un 102. Yılı Törenle Anıldı

Büyük Taarruz'un 102. Yılı Törenle Anıldı

Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde anlam dolu bir tören düzenlendi. Sinanpaşa Kaymakamlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte, katılımcılar, şehitleri anarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Saygı ve Minnetle Anıldı

Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanı Piyade Teğmen İzzet Güneş, törende yaptığı konuşmada, "Büyük Taarruz, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadeleye sahne olmuştur. Bugün sevinç ve gururla kutladığımız bu zaferi bizlere armağan eden ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyoruz," dedi. Şehitlerin Anısına Dualar Edildi

Konuştuktan sonra, katılımcılar şehit mezarlarına karanfiller bıraktı ve ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Protokol ve Vatandaşlar Törende Yer Aldı

Törene, Sinanpaşa Kaymakamı Serkan Kaya, Belediye Başkanı Tolga Yıldırım, İlçe Emniyet Amiri Seyit Çelik ile ilçe protokolü ve birçok vatandaş katıldı. Yoğun bir katılımın olduğu bu anlamlı etkinlik, duygu dolu anlara sahne oldu.

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