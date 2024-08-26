Büyük Taarruz'un 102. Yılına Özel TSK Paylaşımı

Büyük Taarruz'un 102. Yılı Kutlaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü dolayısıyla özel bir video paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi tarafından hazırlanan bu etkileyici çalışma, 26 Ağustos 1922'de başlayan tarihi zaferi yeniden hatırlattı.

Türk Milletinin Kahramanlığı Anıldı

TSK'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 953 yıl önce Malazgirt'te Türk milletinin Anadolu'nun kapılarını açtığı, 102 yıl önceyse işgale kalkışan düşman kuvvetlerine karşı taarruza geçtiği vurgulandı. Paylaşımda, "Büyük Taarruz'un yıl dönümünde, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Zaferin Kader Anları

Videoda, Kurtuluş Savaşı'na dair görüntülerin eşliğiyle, Türk milletinin "Ya İstiklal ya Ölüm" parolasıyla verdiği mücadele anlatıldı. 1921'deki Sakarya Meydan Muharebesi'nde Türk ordusu, Yunan ordusuna karşı büyük bir başarı elde etti. Vatanın kurtarılması için Anadolu'daki Yunan kuvvetlerinin imhası hedeflenmiş ve 26 Ağustos 1922'de saat 03.30'da Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, Kocatepe'den taarruz hazırlığı yapmıştı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, Türk ordusu 200 topla gerçekleştirdiği yoğun bir bombardımanla Büyük Taarruz'u başlattı. Düşman, hazırlıksız yakalandı ve Türk ordusu her cephede hücuma geçti. Bu stratejik hamleler sonucunda, Yunan ordusunun en güçlü mevzileri ele geçirildi.

Büyük Taarruz, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktası olarak tarihe geçmiştir ve her yıl coşkuyla anılmaya devam etmektedir.