Büyükada'daki Metruk Binada Yangın Çıktı

Büyükada'da Yangın Alarmı

Büyükada'da, Çankaya Caddesi'nde yer alan bir metruk ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi.

Olayın Detayları

Alınan ihbar üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, etraftaki ahşap evler ve ağaçların da risk taşıdığı belirtiliyor.

Takviye Ekipler Geliyor

Olay yerine deniz yoluyla Maltepe ve Kartal'dan takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

Büyükada'da metruk ahşap binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Büyükada'da metruk ahşap binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.