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Büyükada'daki Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı

Büyükada'da metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 22:20
Büyükada'daki Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı

Büyükada'da Yangın Korkuttu

İstanbul'un Büyükada ilçesinde, Çankaya Caddesi'nde yer alan metruk bir ahşap binada beklenmedik bir yangın meydana geldi. Yangının nedeni henüz kesinleşmedi. Yangın ihbarı üzerine, hemen bölgeye itfaiye, polis ve sağlık yardımcı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çevresinde başka ahşap yapılar ve yoğun ağaçlık alan bulunan yangına müdahale etti. Yangının büyümesini önlemek amacıyla Maltepe ve Kartal ilçelerinden de deniz yoluyla takviye ekipler gönderildi.

Valilikten Yangın Hakkında Açıklama

İstanbul Valiliği, Nizam Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap binada çıkan yangının saat 21.08'de başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yangın söndürme çalışmaları sürmekte ve çevreye yayılmasının önüne geçilmiştir. Yanan binanın ormanlık alana uzak olması sebebiyle yangının ormanlık alana sıçrama riski bulunmamaktadır" denildi.

Çalışmalar Devam Ediyor

İstanbul İtfaiyesi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtmiştir.

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