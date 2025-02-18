Büyükada ve Sivriada'da Müsilajın Ekosistem Üzerindeki Etkisi Görüntülendi

Büyükada ve Sivriada'daki müsilajın denizel ekosisteme etkileri, su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan'ın görüntüleriyle ortaya kondu.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:24
Büyükada ve Sivriada'da Müsilajın Ekosistem Üzerindeki Etkisi Görüntülendi

Büyükada ve Sivriada'da Müsilaj Sorunu

İstanbul açıklarında yer alan Büyükada ve Sivriada'da, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından çekilen videolar, müsilajın denizel ekosisteme olan etkilerini gözler önüne serdi.

Görüntüler Müsilajın Derinliklerini Ortaya Çıkardı

Ceylan’ın kaydettiği görüntülerde, deniz derinliklerinde ağ şeklinde görülen müsilajın, mercanlar üzerinde yarattığı etkiler detaylı bir şekilde belgeleniyor. Bu doğal fenomen, denizlerin ekosistem dengesini tehdit eden önemli bir sorun haline geldi.

Denizel Yaşamın Geleceği Tehlikede

Denizlerdeki müsilaj sorunu, balıkların yanı sıra diğer deniz canlılarının yaşam alanlarını da tehdit ediyor. Büyükada ve Sivriada'nın derinliklerinden elde edilen bu görüntüler, denizel yaşamın geleceğinin ne denli risk altında olduğunu açıkça gösteriyor.

Müsilajın kontrol altına alınmaması durumunda, deniz ekosisteminin ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağı öngörülüyor. Bu sebeple, yetkililerin konuya dair acil önlemler alması büyük önem taşıyor.

İstanbul açıklarındaki Büyükada ve Sivriada'nın derinliklerinde müsilajın denizel ekosisteme...

İstanbul açıklarındaki Büyükada ve Sivriada'nın derinliklerinde müsilajın denizel ekosisteme etkileri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından su altı kamerasıyla görüntüledi. Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri ile dalış eğitmenleri İlker Acar ve Mehmet Cenikli eşliğinde ilk önce takımadaların en batıda olanı Sivriada'da, daha sonra da Prens Adaları olarak da bilinen adaların en büyüğü olan Büyükada'da dalış gerçekleştirdi. Su altı kamerasıyla dalış yapan Ceylan tarafından kaydedilen görüntülerde, denizin derinliklerinde ağ şeklinde bulunan müsilajın mercan, deniz kestanesi, deniz marulu ve deniz yosunu gibi birçok deniz canlısını kaplaması yer aldı.

İstanbul açıklarındaki Büyükada ve Sivriada'nın derinliklerinde müsilajın denizel ekosisteme...

İstanbul açıklarındaki Büyükada ve Sivriada'nın derinliklerinde müsilajın denizel ekosisteme etkileri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından su altı kamerasıyla görüntüledi. Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri ile dalış eğitmenleri İlker Acar ve Mehmet Cenikli eşliğinde ilk önce takımadaların en batıda olanı Sivriada'da, daha sonra da Prens Adaları olarak da bilinen adaların en büyüğü olan Büyükada'da dalış gerçekleştirdi. Su altı kamerasıyla dalış yapan Ceylan tarafından kaydedilen görüntülerde, denizin derinliklerinde ağ şeklinde bulunan müsilajın mercan, deniz kestanesi, deniz marulu ve deniz yosunu gibi birçok deniz canlısını kaplaması yer aldı.

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